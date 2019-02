Interviu în exclusivitate. Una dintre pacientele medicului fals, Raluca Bîrsan, rupe tăcerea: „M-au mutilat!”

„Ne ştiam. Născusem cu ele şi primul meu copil. Am avut încredere în ele.

Doar că acum, după operaţie, sunt infectată. Am vrut să mă duc la control, am dat de Roxana, dar mi-a zis că nu e problema ei, că spitalul nu are fire resorbabile şi de asta mă vindec greu”, declară pacienta