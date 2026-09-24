Unde poți merge în weekendul 26–27 septembrie 2026? Descoperă cele mai interesante evenimente din București și din țară: festivaluri, concerte, teatru și tradiții.

Unde poți merge în weekendul 26–27 septembrie. Evenimentele care au loc în București și în țară | Shutterstock

Weekendul 26–27 septembrie vine cu o mulțime de opțiuni pentru cei care vor să iasă din casă, fie că sunt în București, fie că își doresc o escapadă de două zile în țară.

Unde poți merge în weekendul 26–27 septembrie

În Capitală, iubitorii de cafea au la dispoziție cea de-a zecea ediție a Slow Coffee Festival, în timp ce pasionații de artă contemporană pot descoperi instalații de new media la RADAR 2026. Familiile cu copii au, la rândul lor, mai multe variante, printre care RADAR KIDS și Salonul Felin Internațional SofistiCAT.

În țară, Brașovul găzduiește ultimele zile ale Alpin Film Festival și Urban Playfield, Branul readuce în prim-plan tradițiile pastorale prin Răvășitul Oilor, iar la Cluj-Napoca are loc Festivalul Internațional de Carte Transilvania. La Sibiu, weekendul este dedicat teatrului, prin maratonul „25 de ore de teatru non-stop”.

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Ce poți face în București

De la festivaluri dedicate cafelei, artei și lavandei, până la expoziții cu pisici, concerte de pian, evenimente sportive, festivaluri de carte, teatru și tradiții românești, agenda este una variată.

Slow Coffee Festival 2026, la Romexpo

Unul dintre cele mai interesante evenimente ale weekendului din București este Slow Coffee Festival, care are loc între 25 și 27 septembrie, la Romexpo, Pavilion A. Ediția din acest an este una aniversară: festivalul dedicat culturii cafelei de specialitate ajunge la cea de-a zecea ediție.

Potrivit site-ului oficial Slow Coffee Festival, evenimentul aduce laolaltă prăjitori, barista, producători, artizani și branduri din industria cafelei, dar este deschis și publicului larg. Vizitatorii pot descoperi produse și experiențe dedicate cafelei de specialitate, iar programul include și competiții dedicate tehnicilor de preparare.

Festivalul are loc la Romexpo, Pavilion A, pe parcursul celor trei zile, iar programul poate fi consultat pe site-ul oficial al evenimentului. Potrivit regulamentului oficial, ediția aniversară se desfășoară în perioada 25–27 septembrie 2026 și este accesibilă atât pasionaților de cafea, cât și celor care vor pur și simplu să descopere cultura cafelei de specialitate.

RADAR 2026 – FULL SPECTRUM, la ARCUB

Pentru cei care preferă arta contemporană și tehnologia, RADAR 2026 – FULL SPECTRUM este una dintre principalele atracții ale weekendului. Festivalul are loc între 24 și 27 septembrie, la ARCUB – Hanul Gabroveni.

Potrivit ARCUB, ediția din acest an reunește artiști și studiouri din România și din alte șase țări: Japonia, Franța, Germania, Austria, Argentina și Republica Moldova. Expoziția explorează relația dintre fizic și digital, real și virtual, prin instalații de lumină, laser, inteligență artificială, sunet și artă interactivă.

Sâmbătă, 26 septembrie, festivalul poate fi vizitat între orele 11:00 și 23:00, iar duminică, 27 septembrie, între 11:00 și 22:00. Programul include și performance-uri, momente live și DJ set-uri.

RADAR KIDS, alternativa pentru familiile cu copii

În cadrul RADAR 2026 există și o zonă dedicată celor mici. RADAR KIDS propune peste 14 instalații interactive, jocuri creative și ateliere de robotică.

Potrivit ARCUB, programul pentru copii este disponibil sâmbătă, 26 septembrie, între 10:00 și 20:00, iar duminică, 27 septembrie, între 10:00 și 18:00. Activitățile sunt concepute astfel încât copiii să poată experimenta cu tehnologia, lumina, sunetul și jocurile interactive.

Lavanda Fest, în Parcul IOR

O altă variantă pentru un weekend în aer liber este Lavanda Fest, care are loc între 25 și 27 septembrie în Parcul IOR, pe Aleea Alexandru Ioan Cuza.

Potrivit AGERPRES, la ediția de toamnă participă peste 50 de producători, artizani și branduri creative românești. Vizitatorii pot găsi produse din lavandă, cosmetice naturale, plante aromatice, bijuterii, accesorii, haine, jucării handmade, decorațiuni și delicatese artizanale.

Evenimentul este deschis zilnic între 10:00 și 21:00. Organizatorii au pregătit și ateliere gratuite pentru copii, colțuri foto și recitaluri de muzică ușoară, pop, jazz și muzică clasică, programate în fiecare zi de la 17:30.

SofistiCAT, la Sala Palatului

Iubitorii de animale au un eveniment dedicat lor în weekendul 26–27 septembrie: Salonul Felin Internațional SofistiCAT, organizat la Sala Palatului din București.

Potrivit platformei Bucharest.ro, evenimentul aduce peste 250 de pisici din numeroase rase, care participă la o competiție internațională în fața unui juriu specializat. O categorie separată este dedicată pisicilor de casă, fără pedigree.

Evenimentul are și o componentă dedicată adopțiilor. Organizații și asociații de protecție a animalelor vor fi prezente cu pisici care își caută o familie. Copiii cu vârsta sub 7 ani beneficiază de acces gratuit dacă sunt însoțiți de un adult, potrivit informațiilor publicate de Bucharest.ro.

Concertul de gală al Bucharest International Piano Festival

Sâmbătă, 26 septembrie, iubitorii muzicii clasice au un motiv în plus să ajungă la Ateneul Român. Este ultima zi a primei ediții a Bucharest International Piano Festival, desfășurat între 22 și 26 septembrie.

Potrivit site-ului oficial al festivalului, concertul din 26 septembrie începe la ora 19:00 și este susținut de pianista Khatia Buniatishvili. Programul include lucrări de Schumann, Schubert/Liszt, Liszt, Satie, Chopin și Bach.

Prezența pianistei la București este confirmată și pe pagina oficială de concerte a artistei, unde data de 26 septembrie 2026 apare în calendarul său, la Ateneul Român.

Brașov – ultimele zile ale Alpin Film Festival

Brașovul este una dintre destinațiile culturale importante ale weekendului. Alpin Film Festival se desfășoară între 21 și 27 septembrie 2026, la Brașov, Râșnov și Bușteni.

Potrivit AGERPRES, cea de-a 11-a ediție aduce peste 40 de filme din 18 țări și combină cinematografia montană cu expoziții, întâlniri literare, conferințe, ateliere și activități outdoor. Accesul la evenimentele conexe este gratuit, iar pentru proiecții locurile pot fi rezervate în avans.

Sâmbătă, 26 septembrie, are loc gala de închidere și festivitatea de premiere, de la ora 20:00, la Centrul Cultural Reduta din Brașov.

Festivalul continuă și duminică. De exemplu, potrivit programului oficial, documentarul „Sherpa” este programat pe 27 septembrie, de la ora 17:00, la Centrul Reduta.

Brașov – Urban Playfield

Tot la Brașov, weekendul 26–27 septembrie este dedicat sportului și mișcării. Urban Playfield ajunge în Piața Sfântul Ioan, aceasta fiind ultima oprire a turneului național din 2026.

Potrivit site-ului oficial Urban Playfield, evenimentul are loc pe 26 și 27 septembrie.

Sâmbătă, programul începe la ora 11:00 cu Kangoo Jumps și continuă cu activități precum Zumba, breakdance, fitness, jocuri și dans. Duminică, participanții pot lua parte la Functional Training, balet, CrossFit, karate, breakdance și alte activități.

Accesul este gratuit, potrivit organizatorilor, iar programul este gândit pentru participanți de vârste diferite.

Bran – Răvășitul Oilor

Pentru cei care vor să descopere tradițiile românești, Răvășitul Oilor este unul dintre evenimentele importante ale weekendului. Cea de-a 57-a ediție a Festivalului Brânzei și al Pastramei se desfășoară între 25 și 27 septembrie, pe Platoul „Inima Reginei” din Bran.

Potrivit publicației Info Râșnov, evenimentul marchează în mod tradițional finalul anului pastoral și aduce împreună gastronomia locală, tradițiile pastorale și muzica populară. Vizitatorii pot găsi brânzeturi, pastramă și alte produse tradiționale.

Sâmbătă, 26 septembrie, programul începe la ora 11:00, iar pe scenă urcă mai multe ansambluri și interpreți de muzică populară. Duminică, programul începe la 10:30, iar de la ora 12:00 sunt programate discursurile oficialităților și premierea crescătorilor de animale din zona Bran. Evenimentul se încheie în jurul orei 19:30.

Cluj-Napoca – Festivalul Internațional de Carte Transilvania

La Cluj-Napoca, iubitorii de literatură pot merge la Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT), care are loc în Piața Unirii între 23 și 27 septembrie.

Ediția a XII-a are tema „Ne întoarcem la rădăcini” și include 65 de evenimente, aproximativ 52 de ore de program, lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori. Potrivit organizatorilor, toate evenimentele FICT sunt gratuite.

Sâmbătă, 26 septembrie, programul include întâlniri cu istoricul Marius Turda, lansări de carte și discuții despre literatură, iar duminică, 27 septembrie, este dedicată în special copiilor. În Piața Unirii sunt pregătite ateliere, jocuri, personaje de poveste, activități creative și lansări de carte pentru cei mici.

Sibiu – „25 de ore de teatru non-stop”

La Sibiu, weekendul vine cu un adevărat maraton teatral. „25 de ore de teatru non-stop” începe sâmbătă, 26 septembrie, la ora 17:30 și se desfășoară în mai multe spații din oraș.

Potrivit platformei oficiale de cultură a municipiului Sibiu, ediția de anul acesta aduce artiști din Sibiu, București, Cluj, Timișoara și Petroșani. Programul include spectacole pentru adulți și copii, improvizație și un CineConcert.

Printre producțiile anunțate se numără „Lalele, păsări și beton”, „Tavanul de sticlă”, „Povești Africane 2”, „Posibila Rapsodie” și „IMPROSTORY!”. Organizatorii promit, astfel, un program care traversează mai multe forme ale teatrului independent și care se întinde pe durata nopții.

Argeș – Festivalul de Reconstituiri Istorice și Festivalul Viticultorilor

La Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, în județul Argeș, weekendul 26–27 septembrie este dedicat istoriei și tradițiilor viticole.

În cadrul programului „Sărbătorile Argeșului și Muscelului”, la Muzeul Golești sunt programate evenimente dedicate reconstituirilor istorice și viticultorilor. Vizitatorii pot descoperi demonstrații și activități inspirate din trecut, dar și produse și tradiții legate de cultura viței-de-vie.

Evenimentul este potrivit atât pentru cei interesați de istorie, cât și pentru familiile care caută o activitate de weekend în afara orașului.

Ce alegi în weekendul 26–27 septembrie?

Așadar, indiferent dacă vrei o ieșire urbană, o activitate pentru copii, o experiență culturală sau o escapadă de weekend, finalul lunii septembrie vine cu numeroase variante.

În București, Slow Coffee Festival, RADAR 2026, Lavanda Fest, SofistiCAT și concertul Khatia Buniatishvili sunt printre evenimentele care pot intra pe lista celor care vor să petreacă weekendul în Capitală. În țară, Alpin Film Festival, Urban Playfield, Răvășitul Oilor, FICT și 25 de ore de teatru non-stop oferă alternative pentru cei care vor să transforme weekendul într-o scurtă escapadă.

Pentru unele evenimente, programul poate suferi modificări, astfel că este recomandată verificarea informațiilor publicate de organizatori înainte de plecare.