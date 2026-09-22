Marius Pancu și-a obișnuit telespectatorii cu aparițiile impecabile de la pupitrul Observator. Costumele elegante, ținutele sobre și postura serioasă fac parte din imaginea prezentatorului de la Antena 1, însă, dincolo de luminile studioului, lucrurile se schimbă complet.

Ce l-a făcut pe Marius Pancu să apară așa. Prezentatorul Observator a dezvăluit motivul din spatele fotografiei | Instagram

Recent, Marius Pancu a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din weekend, iar una dintre aparițiile sale a atras imediat atenția. Prezentatorul a renunțat pentru câteva ore la ținutele elegante pe care le poartă la pupitrul Observator și a intrat în atmosfera unei petreceri tematice.

Marius Pancu, apariție inedită la o petrecere tematică

Îmbrăcat complet în alb, cu o ținută lejeră și drapată și o coroniță spectaculoasă din frunze pe cap, Marius Pancu a fost fotografiat într-o ipostază cu totul diferită de cea cu care și-a obișnuit publicul.

Apariția este una neobișnuită pentru prezentatorul Observator, mai ales pentru cei care îl văd în mod constant în postura serioasă de la pupitrul jurnalului de știri. De această dată, însă, Marius Pancu pare să fi lăsat deoparte rigurozitatea impusă de televizor și să se fi bucurat din plin de atmosfera evenimentului.

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Ținuta albă, completată de accesoriul vegetal purtat pe cap, i-a oferit prezentatorului un look aparte, perfect adaptat unei petreceri în care invitații au fost încurajați să respecte o anumită tematică.

Imaginile au fost distribuite chiar de Marius Pancu pe contul său de socializare, alături de un mesaj prin care a făcut referire la experiența din weekend.

„Weekend diaries | last summer dance & always down for a theme party”, a scris prezentatorul în dreptul fotografiilor.

Prezentatorul Observator a intrat în jocul petrecerii

Mesajul publicat de Marius Pancu oferă și explicația pentru apariția sa. Prezentatorul a lăsat să se înțeleagă că a participat la o petrecere tematică și că este genul de persoană care nu refuză o astfel de experiență.

Astfel, ținuta neobișnuită nu a fost deloc întâmplătoare. Din contră, Marius Pancu pare să fi respectat tema evenimentului și să fi ales un outfit care să se potrivească atmosferei.

Fotografiile publicate în weekend îl surprind într-o ipostază relaxată, foarte diferită de imaginea pe care telespectatorii o văd atunci când acesta prezintă cele mai importante știri ale zilei.

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Cum este Marius Pancu departe de pupitrul Observator

La televizor, Marius Pancu este asociat cu eleganța și sobrietatea specifice jurnalismului de televiziune. În afara studioului, însă, prezentatorul demonstrează că știe să lase deoparte rutina de la Observator și să se bucure de momentele de relaxare.

Apariția de la petrecerea tematică este un exemplu în acest sens. Cu o ținută complet albă și o coroniță de frunze, Marius Pancu a acceptat provocarea evenimentului și s-a lăsat fotografiat într-o ipostază mai puțin obișnuită.

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De altfel, expresia „always down for a theme party”, folosită chiar de prezentator în descrierea fotografiilor, transmite faptul că acesta este deschis unor astfel de experiențe și nu ezită să intre în atmosfera unei petreceri atunci când ocazia o cere.

Imaginile publicate în mediul online le oferă astfel urmăritorilor săi o perspectivă diferită asupra prezentatorului. Departe de camerele de filmat, de știrile zilei și de pupitrul Observator, Marius Pancu își permite să experimenteze și să adopte un stil complet diferit.

Apariția sa a atras atenția tocmai prin contrastul cu imaginea elegantă și sobră pe care publicul o vede în mod obișnuit la televizor.