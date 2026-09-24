Gabriella și-a deschis sufletul în fața ispitelor și a vorbit despre Prințul Marco. Ce simte când este alături de el: „Mă ia valul”.

Ce a observat Gabriella la Prințul Marco. Gesturile care au făcut-o să se deschidă: „Simt că mă ia valul când...” | Antena 1/Instagram

Prințul Marco, considerat unul dintre cei mai asumați concurenți de la Insula Iubirii, nu s-a ferit să recunoască faptul că își dorește să meargă la o întâlnire cu ispita Gabriella.

Ce a observat Gabriella la Prințul Marco

Prințul Marco susține că doar astfel îi poate demonstra Biancăi, soția sa, că îi este fidel și că dragostea lor poate rezista oricărei tentații. La rândul ei, Gabriella a apreciat deschiderea lui Marco, dar și faptul că acesta este sincer și autentic în interacțiunile lor.

În cadrul Insula Iubirii PLUS, unde telespectatorii pot urmări imagini care nu au fost difuzate în episoadele de la televizor, Gabriella a avut un moment de sinceritate cu celelalte ispite feminine aflate în vila băieților. Ispita și-a deschis sufletul și a vorbit despre felul în care percepe interacțiunile pe care le are pe insulă cu Prințul Marco.

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Gabriella, dezvăluiri despre apropierea de Prințul Marco

Gabriella a recunoscut că, deși nu îl cunoaște de foarte mult timp pe Marco, în preajma lui are senzația că se află lângă o persoană pe care o știe de multă vreme. Mai mult, ispita a mărturisit că îi place felul în care se simte atunci când este alături de concurent și că acesta reușește să îi atragă atenția prin comportamentul său.

„M-a întrebat azi dacă nu era el, cu cine stăteam. Și i-am zis că nu am conexiune cu nimeni de aici. Remi e prea mic, Lorenzo nu-mi place deloc, cu Maluma nu vorbesc și Mocăniță nu e stilul meu. Stilul meu e să mă facă să râd puțin”, a povestit Gabriella în fața celorlalte ispite.

Ispita a dezvăluit și Prințul Marco își dorește să vadă declarațiile acesteia din testimoniale după încheierea emisiunii.

Gesturile care au făcut-o să se deschidă

Gabriella a explicat și ce anume apreciază la Marco și de ce începe să simtă că apropierea dintre ei o poate face să uite, pentru câteva momente, motivul pentru care se află pe insulă.

„Apoi am început să vorbim despre Bianca. A zis că vrea să vadă cum sunt, când iese emisiunea, să vadă testimonialele. I-am zis și ce îmi place la el. Adevărul este că îmi place cum mă simt când sunt cu el. Nu-l cunosc mult, dar pare că îl cunosc de mult”, a mărturisit Gabriella.

„Îmi place cum mă face să mă simt”

Gabriella a recunoscut că apropierea de Marco începe să o pună într-o situație delicată. Ispita a povestit că a discutat deja cu Andreea despre ceea ce simte și că, deși știe foarte bine că se află într-un context în care trebuie să păstreze anumite limite, există momente în care se lasă purtată de emoții.

„Am vorbit cu Andreea acum două nopți și i-am zis că mi-e puțin frică, pentru că știu unde sunt, dar uit puțin. Îmi place cum mă simt când sunt cu el, cum mă face să mă simt. E foarte atent când mergem la date. Mă ia valul”, a spus Gabriella.

Celelalte ispite au încercat să îi atragă atenția asupra unui detaliu important: Marco este într-o relație de aproximativ zece ani cu Bianca.

„Ai grijă, ai grijă că are și relație de 10 ani”, i-a spus una dintre ispite.

Gabriella nu a negat situația, însă a avut o replică tranșantă: „Da, are relație de 10 ani, dar dacă era totul ok, nu erau aici”, a concluzionat ispita.

Momentul poate fi urmărit în Insula Iubirii PLUS, disponibil exclusiv în AntenaPLAY, unde sunt difuzate imagini și conversații care completează povestea concurenților și a ispitelor de pe insulă.