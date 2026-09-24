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Loredana Groza, mesaj emoționant pentru Dan Ciotoi. Ce i-a transmis artistului: „Între noi nu se va rupe lanțul de iubire”

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Dan Ciotoi a primit un mesaj emoționant din partea Loredanei Groza, artista cu care a colaborat la un moment dat în cariera sa.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 19:00 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 15:50
Loredana Groza, mesaj emoționant pentru Dan Ciotoi. Ce i-a transmis artistului: „Între noi nu se va rupe lanțul de iubire” | antena 1
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Dan Ciotoi a primit un mesaj plin de emoție din partea Loredanei Groza. Loredana a avut numai cuvinte de apreciere pentru solistul formației Generic, pe care îl consideră un artist aparte și un om cu un caracter rar întâlnit în lumea muzicală de astăzi.

Loredana Groza, mesaj emoționant pentru Dan Ciotoi

Artista a povestit că Dan Ciotoi a apărut pe neașteptate în timp ce ea cânta la Sibiu și a urcat pe scenă pentru a cânta alături de ea. Momentul a fost unul special pentru Loredana, care a ținut să-i transmită public cât de mult îl apreciază.

„Despre Dan Ciotoi am numai cuvinte frumoase. Un artist cu un caracter old-school, de care ne e dor să-l regăsim printre mulți muzicieni din generațiile noi și de asta vreau să-i transmit toată dragostea”, a transmis Loredana.

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Artista a vorbit cu aceeași căldură despre întâlnirea de la Sibiu și despre legătura dintre cei doi.

„A apărut fără să știu, în timp ce cântam, la Sibiu. A cântat ca o surpriză, dar între noi nu se va rupe niciodată lanțul de iubire. Te iubesc”, a spus Loredana, făcând trimitere și la una dintre piesele care au rămas asociate cu numele lui Dan Ciotoi.

Cei doi au avut și o colaborare apreciată de public, iar artistul a descris-o simplu: „Foarte frumoasă colaborarea cu ea”.

Povestea lui Dan Ciotoi despre separarea de soție

Dincolo de muzică, povestea lui Dan Ciotoi este una care vorbește despre începuturi dificile și despre un drum construit pas cu pas. Artistul a povestit că, la un moment dat, a fost nevoit să plece de acasă pentru a merge la oraș să cânte. Era iarnă, iar după ce a fost chemat la un spectacol nu a mai reușit să se întoarcă acasă.

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„M-am despărțit cinci ani de... prost. A fost o plecare a mea de la țară la oraș. Am fost chemat să cânt, era o iarnă grea, n-am mai ajuns acasă. Trei luni, șase luni”, și-a amintit artistul.

Viața i-a adus și experiențe personale complicate. Dan Ciotoi a povestit inclusiv despre o perioadă în care a avut un accident alături de o fată, mărturisind că nu poate spune că s-a îndrăgostit.

Astăzi, însă, artistul este privit cu respect de colegii săi de breaslă Pentru toată lumea, Dan Ciotoi rămâne unul dintre artiștii acelei generații ale căror valori și fel de a fi sunt greu de regăsit în muzica de astăzi.

Iar mesajul ei a fost cât se poate de clar: între cei doi artiști, „lanțul de iubire” nu se rupe.

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