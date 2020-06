Unitățile mobile de Terapie Intensivă cumpărate și echipate cu aparatură medicală de Fundația Mereu Aproape au intrat în dotarea rezervei naționale de protecție civilă

Fundația Mereu Aproape a achiziționat două din totalul de patru unități mobile de Terapie Intensivă care au ajuns în dotarea rezervei naționale de protecție civilă. Toate cele patru vor fi plasate strategic în regiuni diferite ale țării, astfel încât să poată deveni operaționale într-un timp foarte scurt, de doar câteva ore. Cele două unități mobile de terapie intensivă pe roți cumpărate de Fundația Mereu Aproape sunt alocate una pentru zona de vest, la Timișoara, iar cealaltă în Moldova, la Iași. Suportul lor va fi esențial nu doar în perioada pandemiei cu noul coronavirus, ci și ulterior, în situații de accidente, cutremure, dezastre naturale sau industriale, când pot exista victime multiple. La evenimentul de recepție a unităților mobile TI au participat Președintele Klaus Iohannis, Premierul Ludovic Orban, Ministrul Sănătății Nelu Tătaru, Ministrului Afacerilor Interne Marcel Vela și Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență Dr. Raed Arafat.

„Datorită efortului comun făcut împreună cu toți cei care au donat pentru binele care vindecă lumea, în cadrul Teledonului Români Împreună, am achiziționat două stații mobile de terapie intensivă pentru SMURD, pentru noi toți, de fapt. Pentru a fi în siguranță în orice situație, pentru liniștea că avem soluții. Pentru că am auzit de prea multe ori «nu avem...». Este o parte doar din toate echipamentele achiziționate în ultimele luni și a fost o onoare pentru noi vizita Președintelui Klaus Iohannis și a Premierului Ludovic Orban. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care îl simt de 15 ani din partea voastră, a donatorilor, ani în care am fost alături în toate momentele dificile susținând, împreună, nevoile României și ale românilor prin Fundația Mereu Aproape”, a declarat Alessandra Stoicescu, Președintele Fundației Mereu.

Prin aceste unități, România este prima țară din UE care are unități mobile de terapie intensivă pe roți, ceea ce înseamnă că, o dată deplasate acolo unde este nevoie, pot fi folosite imediat. Acesta este un avantaj față de spitalele de campanie care au nevoie de montare și abia apoi pot fi utilizate. Utilitatea acestor unități mobile depășește granițele țării și contextul actual, putând fi, în egală măsură, parte a sprijinului acordat de țara noastră la nivel internațional, sub egida ResEu. „Ne bucurăm să fim, totodată, mesagerii solidarității poporului român la nivel european prin dimensiunea de suport internațional pe care existența în țara noastră a acestor unități de terapie intensivă o poate avea la nevoie”, a adăugat Alessandra Stoicescu.