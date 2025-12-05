Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae 2025. Ce datini păstrează creștinii în fiecare an pe 6 decembrie

De Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie, toți copiii așteaptă să primească dulciuri și cadouri în ghetuțe, dar această sărbătoare are mai multe semnificații și e încărcată de simboluri.

De Moș Nicola, copiii își lustruiesc ghetuțele și așteaptă cuminți daruri de la bătrânul cu barbă albă. | Profimedia

În noaptea de 5 spre 6 decembrie, Moș Nicolae aduce daruri în ghete copiilor cuminți, iar celor care nu au fost cuminți le lasă câte o nuia din crenguță de măr.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Nicolae 2025

Pe 6 decembrie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, un episcop din Turcia despre care se știa că este foarte darnic.

Moș Nicolae este inspirat dintr-un personaj real, un episcop care a trăit în Myra, Turcia, care a fost apărător al dreptei credințe în Iisus.

Tradiția românească îl înfățișează pe Moș Nicolae pe un cal alb, făcând aluzie la prima zăpadă din iarnă. El este cel care păzește Sorele pentru a lăsa pentru o vreme lumea fără căldură lui pe timpul iernii. Moș Nicolae este considerat iscoada lui Dumnezeu și ajută mereu orfanii, văduvele și fetele sărace. De asemenea, tot despre el se spune că apară soldații în vreme de război și salvează corăbii de la înec, fiind părtinitor al marinarilor.

Potrivit tradiției creștine, Moș Nicole îi pedepsește pe copiii neascultători, lăsându-le în ghetuțe câte o nuia făcută din crenguțe de măr, pedepsindu-i pe cei care se abat de la credința cea dreapta.

Sfântul Nicolae este primul dintre cei trei moși care vizitează copiii în luna decembrie, urmând apoi Moș Ajun și Moș Crăciun, iar cel din urmă vine cu daruri și mai bogate.

În tradiția populară, Moș Nicolae mai este cunoscut și ca Sân Nicoară, iar în această sfântă zi de 6 decembrie, oamenii aduc în casă și pun în vase cu apă crenguțe de pomi fructiferi, așteptând ca ele să înflorească până la Anul Nou. Apoi le vor folosi pe post de sorcove. Dacă crenguțele înfloresc, înseamnă că anul ce vine va fi roditor și îmbelșugat.

În alte zone ale țării, fetele nemăritate se adună să facă plăcinte, ia seara la ora 21.00 vin flăcăii și încep petrecerea de Sfântul Nicolae. În zona rurală, tinerii feciori se organizează în cete și aleg o gazdă în casa căreia fac repetiții pentru colindele de Crăciun și Anul Nou.

Se spune că de Sfântul Nicolae începe iarna și atunci bătrânul își scutură barba lui sură și apare prima ninsoare. Dacă nu ninge de Sfântul Nicolae, înseamnă că acesta a întinerit.

În tradiția ortodoxă, Sfântul Nicolae a fost învestit să fie ocrotitorul copiilor și al familiilor și tocmai de aceea el se implică în educația lor, aplicând pedepse celor neascultători. Dacă nuielușa pe care o primesc copiii neascultători înflorește până la Anul Nou, înseamnă că Sfântul Nicolae a mijlocit pentru iertarea copiilor.

