Vaccinul românesc Polidin revine în An Centenar

În anul centenarului, vestea că Polidin, vaccinul 100% românesc, s-ar putea afla din nou în farmacii, după o absență de cinci ani, îi bucură pe românii care, de generații, s-au tratat de boli și și-au stimulat imunitatea cu prețioasa fiolă.

De la sugari la adulți, Polidinul, era administrat, fără contraindicații și fără reacții adverse semnalate, într-o gamă largă de afecțuni.

Potrivit indicațiilor, vaccinul Polidin, considerat brand românesc, la fel de cunoscut auzului precum ”Nadia Comăneci” sau ”Țuica de Zalău”, a fost creat în anii ’60 de o echipă de tineri cercetători de la Iași, în frunte cu ”Sylvia Hoișie”, numită și ”Mama Polidin”.

”Ne-am injectat şase zile la rând câte 2 mililitri“, își amintește ”Mama Polidin” într-un interviu pentru adevărul.ro, în vârstă acum de 90 de ani.

Pe lângă durerile provocate de injecția cu Polidin, devenite deja un clișeu, acest imunostimulator prezintă următoarele indicații terapeutice pe prospect.

Sylvia Hoișie. Sursa foto: Youtube/ Monitorul de Suceava/Federația Comunităților Evreiești din România

Polidin, scop profilactic, Tratament adjuvant în:

infecții acute și cronice ale cailor respiratorii superioare și inferioare

infecții genito-urinare (anexite, metrite, prostatite)

boli infecțioase virale (gripă)

arsuri de diverse grade ce afectează suprafețe mari cutanate

pregătire preoperatorie.

Polidin se recomanda, în special în anotimpurile reci, cu o frecvență mai mare a infecțiilor acute respiratorii, copiilor și persoanelor în vârstă, precum și bolnavilor cu afecțiuni cronice ce duc la scăderea rezistenței imunitare a organismului. Este util să se administreze cure repetate de Polidin.

Polidin nu are contraindicații.

Polidin se poate administra concomitent tratamentului cu antibiotice. Studii efectuate pe modele experimentale la animal au arătat că Polidinul diminuează efectul inhibitor al corticosteroizilor asupra sistemului imun.

Medicii prescriau Polidin pentru preîntâmpinarea infecţiilor respiratorii, dar mulţi au folosit preparatul în infecţii ginecologice, şi chiar un specialist în oncologie îl prescria pentru a preîntâmpina metastazele în cancerul la sân.

Dacă la sfârșitul anilor ’90, se produceau chiar și 15 milioane de fiole de Polidin pe an, ei, bine, în 2012 producția acestui vaccin a fost stopată din cauza normelor noi impuse de Uniunea Europeană. Nu a existat niciun înlocuitor pentru Polidin.

Institutul Cantacuzino Iași, locul în care s-a născut Polidin. Sursa foto: adevărul.ro

După o pauză de 5 ani, la ceas de Centenar, Polidinul ar putea fi produs din nou de Institutul Cantacuzino. La fel şi Cantastimul, un alt tratament realizat la institut ce se foloseşte în tratarea unor tipuri de cancer. Anunțul a fost făcut public de Ministrul Apărării Mhai Fifor. Institutul Cantacuzino a trecut în subordinea Minsiterului Apărării în decembrie 2017.

Sylvia Hoișie, cea care a reușit să-și lege definitiv numele de una dintre descoperirile de excepţie ale Institutului Cantacuzino împlinește luna viitoare (pe 25 iunie) vârsta de 91 de ani.

A trăit dramele Holocaustului, stigmatul de a fi „jidancă“, foametea şi mizeria din Transnistria.

Sylvia Hoișie, inventatoarea vaccinului Polidin este s-a născut la Câmpulung Moldovenesc. Din 1941 până în 1944 a stat, împreună cu familia sa, în ghetoul de la Djurin. Era în școala gimnazială când a fost deportată.

”Tata s-a îmbolnăvit de tifos exantematic, sora mea a avut 6 luni hepatită, eu eram plină de furuncule, din cauza mizeriei. Am furat lemne iarna, ca să ne putem încălzi. Am lucrat la colhoz pentru o farfurie de linte şi ca să aduc vreo câţiva cartofi acasă. Am supravieţuit. Noi. Bunicii au murit la Moghilev, nu le-am găsit mormântul. Probabil sunt îngropaţi în groapa comună”, a declarat Sylvia Hoișie pentru monitorulsv.ro.

Sylvia Hoișie și familia sa au luat viața de la zero. Nu a ajuns profesoară, ci a urmat Medicina.

În anul centenarului, ”Mama Polidin” este una dintre personalitățile cu care ne mândrim...



surse: adevărul.ro, monitorulsv.ro, Federația Comunităților Evreiești din România