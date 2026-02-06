Adrian Mutu, trup de revistă la 47 de ani. Cum arată Briliantul la bustul gol, cu pătrățelele la vedere

La 47 de ani, Adrian Mutu este într-o formă fizică de invidiat. Recnet, Birliantul a publicat pe rețelele sociale o fotografie la bustul gol, realizată în sală.

Adrian Mutu își lucrează intens fizicul la sală și acest lucru se poate observa cu ochiul liber. Briliantul a publicat pe contul său de Instagram un selfie în oglindă, în sala de fitness.

Adrian Mutu, imagine de senzație în sala de fitness

Sportivul se mândrește cu trupul său și nu s-a sfiit să se pozeze la bustul gol, arătându-și astfel pătrățelele se pe abdomen.

Adrian Mutu a declarat pentru Fanatik cum după retragerea din activitatea de fotbalist, adică acum aproximativ 10 ani, începuse să șchiopăteze și să aibă dureri groaznice de picior, iar un medic i-a recomandat să meargă la sală și să se plimbe mai mulți kilometri pe zi.

„Aveam 34 de ani, dar așa antrenamente fizice nu făcusem niciodată, nici măcar în Italia. Genunchiul meu nu ținea, pentru că 2 zile după fiecare meci abia puteam să mai merg. Nu mai am cartilagiu deloc, am o gaură între 2 și 3 care probabil s-a dus înspre gradul 3 cu timpul. Gradul 3 înseamnă că pagina de la revistă este groasă. Când stă os pe os sunt dureri incredibile.

Am fost speriat la un moment dat pentru că am început să șchiopătez, se vedea în mers. Nu mai puteam să las greutatea pe piciorul ăla, pentru că mă durea genunchiul. Am avut noroc de un doctor din Azerbaidjan care mi-a spus să merg la sală.

M-am dus în sală ca să alerg. Când am pus prima dată piciorul pe bandă am stat 5 minute și apoi m-au luat durerile. Acolo norocul era că aveam apă rece și mă băgam în saună și apoi stăteam 6-7 minute în apă rece până la gât, apa avea undeva la 10-11 grade. Stăteam acolo și îmi trecea, a doua zi nu mai aveam nimic.

Și uite așa am început de 5 ori pe săptămână să merg. Și în Italia când am fost, am mers 7-8 kilometri să mă plimb. Și în momentul ăsta nu mă mai doare genunchiul. Singura dată când mă doare e dacă joc padel, cum am jucat acum cu Marica și m-a durut 2 zile, dar nu durerea aia de atunci, sau dacă joc fotbal”, a declarat Adrian Mutu pentru sursa menționată anterior.

Adrian Mutu a împlinit pe 8 ianuarie 47 de ani.