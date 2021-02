Australian Open 2021. Serena Williams, gest neașteptat după înfrângerea în fața japonezei Naomi Osaka. De ce a izbucnit în lacrimi

Tenismena a fost întrebată dacă gestul pe care l-a făcut după încheierea celui de-al doilea set și anume acela de a-și duce mâna la inimă în fața publicului reprezintă un gest de adio. Serena a precizat că dacă ar fi să-și ia <adio> nu ar spune nimănui.

Serena Williams, cu ochii în lacrimi la conferința de presă de la Australian Open 2021

Tenismena în vârstă de 38 de ani a precizat că diferența în meci a fost dată de câteva erori făcute de ea:

„Nu aş putea spune că am fost nervoasă. Diferenţa a fost făcută de erori, azi, multe erori din partea mea, am avut oportunitatea de a conduce cu 5-0, dar cu atâtea erori... Am simţit tot turneul că lovesc bine mingea, chiar şi azi în primele două gameuri am jucat bine, am avut atâtea oportunităţi, nu ştiu... Au fost multe greşeli, greşeli uşoare.

