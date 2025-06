Cristi Chivu este noul antrenor al lui Inter Milano: „Semnează pe doi ani”. Ce salariu va încasa românul

Cristi Chivu semnează pe doi ani cu Inter Milano. Iată ce salariu va încasa românul ca antrenor al clubului de fotbal italian!

Cristi Chivu, în vârstă de 44 de ani, a încheiat cu succes negocierile cu Inter Milano, care au început joi și au durat câteva ore, potrivit digisport.ro.

Fostul fundaș a ajuns la un acord cu oficialii clubului italian și va prelua funcția de antrenor principal al echipei, fiind un moment istoric pentru fotbalul românesc.

Cristi Chivu semnează cu Inter Milano

Joi seara, Gazzetta dello Sport a confirmat că românul va semna vineri un contract valabil pentru următorii doi ani: „Chivu va fi noul antrenor al lui Inter. Mâine se semnează un contract valabil pe doi ani”, notează sursa citată mai sus.

Astfel, România va avea din nou un antrenor aflat la conducerea unei echipe de top din Europa. Ultimul antrenor român care a condus Inter Milano a fost Mircea Lucescu, în perioada 1998-1999.

Singura etapă rămasă pentru finalizarea oficială a numirii este încheierea formalităților între Inter și Parma, clubul pe care Cristi Chivu l-a preluat în acest sezon și l-a salvat de la retrogradare, în doar 13 meciuri. Totuși, presa italiană notează că acordul este ca și încheiat, iar conducerea Parmei s-a reorientat deja către un nou tehnician.

Numirea la Inter va fi a doua experiență a lui Cristi Chivu ca antrenor la nivel de seniori, după cea de la Parma. Potrivit presei italiene, Cristi Chivu ar fi solicitat un salariu dublu față de cel primit la Parma, unde primea în jur de un milion de euro anual, mai transmite digisport.ro.

Oficializarea acordului este așteptată astăzi, iar prezentarea oficială a noului antrenor ar putea avea loc în zilele următoare.

Adelina Chivu, despre sacrificiile pe care le-a făcut în cei 17 ani de căsnicie cu Cristi Chivu

Invitată, în urmă cu ceva timp, în podcastul lui Mihai Morar, Adelina Chivu a discutat despre revenirea în televiziune, dar și despre căsnicia de 17 ani cu soțul ei.

„Eu sunt obsedată după el, după 17 ani de căsnicie. Eu sunt foarte ofticată la jocuri și niciun prieten nu vrea să joace cu mine. Eu mă supăr dacă pierd. El dacă pierde, nu se supără, dar eu plâng pentru el și la meciurile amicale. Nu știu dacă pentru el contează, e un amical. Eu sunt la toate meciurile prezentă. Am stat în bălți, pe scaune, în teniși, în zăpadă, în ploaie, cu fulgere, oriunde. Nu am lipsit. Am fost și la câteva meciuri în deplasare, sunt foarte prezentă. Eu oricum merg, dacă ele vor să vină (nr. fiicele), bine, dacă nu, mă duc singură. Mai vine una sau cealaltă, ori amândouă (…) El este cu gura până la urechi și tot un zâmbet că știe că o să-mi dea mie vestea și că încep să plâng”, a declarat Adelina Chivu în podcastul lui Mihai Morar, citată de Revista Viva.