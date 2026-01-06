Bernadette Szocs şi Eliza Samara și-au aflat adversarele în WTT Champions Doha.Primul turneu din tenis în 2026, LIVE în AntenaPLAY

Antena Căutare
WTT Champions Doha începe pe 7 ianuarie, iar meciurile se pot vedea în AntenaPLAY. Iată cu cine vor concura Bernadette Szocs şi Eliza Samara.

Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 13:35
WTT Champions Doha, primul mare turneu de tenis de masă din 2026 cu premii totale de 500.000 de dolari, se desfășoară între 7 și 11 ianuarie și este transmis exclusiv în AntenaPLAY.

Cu cine vor concura Bernadette Szocs şi Eliza Samara în Doha

Româncele au aflat deja cu cine se vor duela la WTT Champions Doha, conform Antena Sport. Bernadette Szocs se va duela cu Sabine Winter, miercuri, de la ora 17:40. Aceasta va fi a treia întâlnire directă dintre cele două jucătoare, iar sportiva din Germania le-a câştigat pe precedentele două.

Eliza Samara va avea parte de un duel extrem de dificil cu favorita 2, Kuai Man. Partida va avea loc tot miercuri, de la ora 16:30. Sportiva din China s-a impus în prima întâlnire dintre cele două, cu 3-0, în septembrie 2024, la China Smash.

De pe tabloul feminin nu vor lipsi majoritatea jucătoarelor de top, precum Wang Manyu, Kuai Man, Chen Xingtong, Wang Yidi, Miwa Harimoto, Zhu Yuling, Chen Yi sau Mima Ito.

De asemenea, numele mari din tenisul de masă masculin vor fi la Doha: Lin Shidong, Hugo Calderano, Tomakazu Harimoto, Truls Moregard, Felix Lebrun, Liang Jingkun, Sora Matsushima sau Alexis Lebrun iau startul.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

