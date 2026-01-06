Dan Petrescu, informații noi despre starea de sănătate. Cum arată și ce se întâmplă cu celebrul antrenor

Dan Petrescu este bolnav. Au ieșit la iveală informații noi despre starea acestuia de sănătate. Ce se întâmplă cu celebrul antrenor.

În ultima perioadă, Dan Petrescu a luat o pauză în viața profesională și recent au ieșit la iveală informații ce arată că acesta este bolnav. Află în rândurile de mai jos prin ce situație trece antrenorul și ce detalii au ieșit la iveală despre starea acestuia de sănătate.

Dan Petrescu este bolnav. Informații noi despre starea de sănătate. Cum arată și ce se întâmplă cu celebrul antrenor

În ultimele luni au tot circulat în presa românească și în cea internațională informații potrivit cărora Dan Petrescu s-ar confrunta cu probleme grave de sănătate. Acesta și-a dat demisia de la CFR Cluj în luna octombrie și a decis să ia o pauză de la antrenorat, ca să se ocupe mai mult de sănătatea lui.

Apropiații care l-au văzut recent au declarat că Dan Petrescu ar fi ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme, un detaliu ce i-a îngrijorat pe foarte mulți cunoscuți și admiratori.

Vezi AICI imaginea cu Dan Petrescu transformat.

Inițial nu s-au știut foarte multe detalii despre subiect, căci antrenorul este extrem de discret când vine vorba despre viața sa personală.

Totuși, recent, noi informații au început să apară despre starea acestuia de sănătate, dar și imagini în care se poate vedea cum arată acum și cât de mult s-a schimbat celebrul antrenor român.

Atunci când a ales să își pună pe pauză cariera de antrenor s-au aflat niște informații ce sugerau că motivul ar fi unul legat de anumite probleme de sănătate. Lipsa de detalii a dus, în mod inevitabil, la numeroase supoziții, s-a spus inclusiv că ar avea cancer. Totuși, jurnalistul britanic Neil Barnett a decis să facă lumină în acest caz și a anunțat, prin intermediul unui mesaj pe platforma X, următorul mesaj:

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer, nu știe de unde au ieșit poveștile astea, dar că a avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună, apoi va căuta să revină în antrenorat. A părut excelent”, a scris Neil Barnett, potrivit viva.ro.

Printre cei care au oferit informații despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu a fost și Gino Iorgulescu. Acesta a spus că celebrul antrenor face chimioterapie și că este vorba despre serioase probleme de sănătate. Deși inițial s-a zvonit că ar fi cancer, ulterior această informație a fost dezmințită chiar de către antrenorul care a discutat cu jurnalistul Neil Barnett.