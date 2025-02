Cristi Chivu i-a făcut o declarație de dragoste deosebită soției sale, Adelina. Iată ce spune despre prezentatoare X Factor.

Cristi Chivu este unul dintre cei mai apreciați sportivi români. Acesta a fost căpitanul echipei Naționale și un adevărat exemplu pentru tineri și colegi.

Cristi Chivu a avut numai cuvinte de laudă pentru soția sa. Cum o vede fostul căpitan al Naționalei pe prezentatoarea X Factor

Cristi Chivu are 44 de ani și a cunoscut-o pe Adelina în 2007. De atunci sunt nedespărțiți. Au împreună două fete, Natalia, de 16 ani, și Anastasia, de 15 ani.

Într-un interviu acordat lui Dan Capatos, Cristi a vorbit despre soția sa. Antrenorul a mărturisit cât de mult a însemnat și înseamnă aceasta în viața sa. Mai mult decât atât, fostul căpitan al Naționalei de fotbal a României susține că nu ar fi avut reușitele din prezent dacă Adelina Chivu nu ar fi fost alături de el.

„Transferul meu la Inter din acea vară a anului 2007 a coincis cu faptul că am cunoscut-o și pe Adelina. Toate s-au legat frumos. Trofee câștigate, campionate câștigate, respect, stimă, statut, tot ce vrei, dar și probleme.

Accidentările pe care le-am avut, e așa un roller coaster de trăiri, dar a fost frumos și asta pentru că o aveam pe Adelina lângă mine care a contat foarte mult. E genul de fată care poate să suporte un nebun, un lup singuratic care a trăit atâta timp cu gândurile lui.

Toată comunicarea mea era cu mine, mă puneam în perspectiva tatălui meu, a altora, dar era la mine în gând, iar ea avut răbdare și putere să mă scoată din carapacea aia.

Nu sunt perfect nici acum, dar munca pe care ea a depus-o și răbdarea pe care a avut-o e ceva… S-a închegat ceva frumos în care ea e locomotiva. Eu sunt al șaptelea vagon, tras de ea pentru că are meritul ăsta de a face din mine o persoană mai bună.

Are un merit enorm pentru ceea ce am reușit în carieră, deoarece a avut răbdare și m-a încurajat. Am avut și momente în care am căzut și am avut posibilitatea să am lângă mine pe cineva care avea o altă părere decât ceea ce îmi construiam eu în cap. Și atunci am zis să ascult, și ea mi-a lărgit orizontul.

Și nu numai în momentele grele, atunci na, e soția ta. Dar și în momentele extraordinar de bune să mă mențină cu picioarele pe pământ, să facă din mine o persoană mai bună”, a declarat Cristi Chivu, conform unei surse.

Cristi Chivu este liber de contract, ceea ce îi oferă posibilitate să participe la diverse evenmente. Adelina Chivu, în vârstă de 43 de ani, a revenit pe micile ecrane, după retragerea din 2008. Alături de Mihai Morar, Adelina este gazda show-ului X Factor. Aceasta a declarat că „acasă” este locul în care este cu Cristi, indiferent dacă e Italia sau România. Deși nu au revenit în țară, vizitele în România s-au înmulțit.

„Eu m-am retras după câteva luni bune de făcut naveta la Milano. Noi acolo locuiam la un hotel, aveam de organizat și o nuntă și am simțit că trebuie să renunț ca să pun bazele unei familii și ale unui cămin, lucru imposibil de făcut la distanță, așa că am avut de făcut o alegere pe care nu o regret și care s-a dovedit a fi alegerea firească până la urmă.

Cristi Crețu, șeful meu de la sport din acea perioadă, deja știa ce vreau să îi spun când am intrat la el în birou cu demisia. Avea pe chip un zâmbet amestecat cu puțin regret, o expresie care m-a cam dezarmat, dar m-a făcut și să cred că ceva bun am făcut și era momentul să încep un capitol nou.

Părinții mei nu au avut nimic împotrivă, cumva știau și ei că acesta era drumul meu”, a spus prezentatoarea TV.