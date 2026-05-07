Cristi Chivu urmează să aibă o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea. Cu ce ocazie merge la Vatican

Antrenorul român se pregătește de o întâlnire cu adevărat specială. Cristi Chivu se va întâlni cu Papa Leon al XIV-lea. Care este motivul.

Cristi Chivu trăiește unul dintre cele mai importante momente din cariera sa de antrenor, după ce Inter Milano a devenit campioana Italiei. Formația „nerazzurra” și-a asigurat matematic titlul în Serie A după victoria cu Parma, scor 2-0. Succesul are o încărcătură specială pentru fanii români, având în vedere că echipa este pregătită de antrenorul din țara noastră.

Performanța obținută de Inter nu a trecut neobservată nici la Vatican. Clubul milanez a anunțat oficial că jucătorii, staff-ul tehnic și conducerea vor avea parte de o întâlnire specială cu Papa Leon al XIV-lea, într-o audiență programată chiar în ziua meciului cu Lazio din Serie A.

Inter va petrece câteva zile la Roma, unde are programate două confruntări importante cu Lazio într-un interval foarte scurt. Primul duel este cel din campionat, programat pe 9 mai pe Stadio Olimpico, iar câteva zile mai târziu cele două echipe se vor întâlni din nou în finala Cupei Italiei.

Înaintea partidei de campionat, delegația lui Inter va merge la Vatican, unde va fi primită de Papa Leon al XIV-lea. Potrivit comunicatului publicat de club, întâlnirea este programată pentru sâmbătă dimineață și va reprezenta un moment simbolic pentru noua campioană a Italiei, arată acest site.

Vizita vine într-un context perfect pentru Chivu și echipa sa, mai ales că Inter traversează unul dintre cele mai bune sezoane din ultimii ani. După câștigarea titlului, obiectivul principal este acum Cupa Italiei, trofeu care ar putea transforma actuala stagiune într-una istorică.

Pentru Cristi Chivu, miza este chiar mai mare decât un simplu trofeu. Dacă Inter va câștiga finala cu Lazio, românul ar intra într-un club extrem de select. El ar deveni primul om din fotbalul italian care reușește eventul cu aceeași echipă atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Fostul fundaș a mai trăit un sezon memorabil la Inter în 2009-2010, atunci când clubul câștiga Serie A, Cupa Italiei și UEFA Champions League. În acea perioadă, Chivu era unul dintre oamenii importanți ai lotului, iar echipa condusă atunci de José Mourinho rămâne una dintre cele mai apreciate din istoria clubului.

Acum, la mai bine de un deceniu distanță, românul are șansa să scrie un nou capitol important pentru Inter, de această dată de pe banca tehnică. Iar întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea vine ca un simbol al unui sezon aproape perfect pentru campioana Italiei.