Cristi Chivu, campion în Italia. Ce mesaj a avut după ce a câştigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano

Cristi Chivu, campion în Italia. Ce mesaj a avut fostul căpitan al naţionalei României după ce a câştigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano

Cristi Chivu câștigă primul titlu de campion în Italia ca antrenor al lui Inter Milano, devenind primul român care reușește această performanță în top 5 campionate europene.

Cristi Chivu este campion în Italia. Fostul căpitan al naționalei României a reușit să câștige primul său titlu ca antrenor al echipei Inter Milano. Tehnicianul român a scris istorie duminică seara, după ce echipa nerazzurra a învins-o pe Parma cu scorul de 2-0, pe San Siro, în etapa a 35-a a primei ligi italiene de fotbal.

Inter a reușit astfel să obțină al 21-lea titlu de campioană, chiar în primul sezon cu Chivu pe banca tehnică. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât fostul fundaș avea doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor înainte de acest sezon, pe banca Parmei, echipă pe care a salvat-o în mod spectaculos de la retrogradare.

Cele două goluri ale partidei au fost marcate de Marcus Thuram și Henrikh Mkhitaryan. Reușita lui Mkhitaryan a venit în urma unei pase decisive oferite de Lautaro Martínez, revenit recent pe teren după o accidentare. Victoria a declanșat bucurie imensă în rândul fanilor nerazzurri, care au celebrat un nou Scudetto, al 21-lea din istoria clubului.

Echipa națională de fotbal a României a transmis și un mesaj de felicitare pentru Cristi Chivu:

„Cristian Chivu, campion în Italia cu Internazionale Milano! Felicitări primului antrenor român care câștigă un titlu în Top 5 campionate ale Europei!”

Fostul căpitan al naționalei reușește astfel o performanță rară: câștigă campionatul Italiei atât ca jucător, cât și ca antrenor al lui Inter. Ca fotbalist, Chivu a cucerit trei titluri cu gruparea milaneză, în 2008, 2009 și 2010.

În prezent, cu trei etape înainte de finalul sezonului, Inter are un avans de 12 puncte față de ocupanta locului secund, Napoli, campioana din sezonul trecut. Echipa milaneză are șansa de a realiza eventul în acest sezon, urmând să dispute finala Cupei Italiei împotriva celor de la Lazio, pe 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma.

Cristian Chivu a devenit al doilea om din istoria clubului care reușește dubla performanță de a câștiga titlul atât ca jucător, cât și ca antrenor. De asemenea, el este al 17-lea antrenor străin care devine campion în Serie A.

Ce mesaj a avut Cristi Chivu după marea victorie

Cristian Chivu a reacționat după câștigarea titlului și a sărbătorit alături de echipă în vestiar. Antrenorul român a subliniat că meritul aparține în mare parte jucătorilor și muncii depuse în ultimii ani la club.

„Am fost suficient de norocos să găsesc un grup minunat de jucători, care au lucrat excelent în ultimii ani, care au avut antrenori care au dat multe. E și datorită lor ceea ce s-a construit în ultimii ani aici. Au dat totul, indiferent de dificultăți și lucrurile pe care le-au suferit anul trecut, au încercat să fie competitivi. Nouă luni au fost ca un maraton, trebuie să obții mai multe puncte decât ceilalți și să ai o consistență care îți permite să visezi”, a citat Antena Sport, conform tuttomercatoweb.com.

Declarațiile sale evidențiază nu doar implicarea actualilor jucători, ci și contribuția foștilor antrenori și a întregii structuri a clubului, care au pus bazele acestui succes.