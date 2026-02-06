Cristian Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Cum au apărut Adelina Chivu și fiicele lor în timpul momentului

Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a purtat torţa olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina. Drumul torței a pornit din zona bisericii SantAmbrogio și a continuat până în piața Duomo.

Adelina Chivu a fost alături de soțul ei în timp ce Cristi Chivu a purtat torța JO. De asemenea, prezente au fost și fiicele lor, Natalia și Anastasia. Familia Chivu a stat la fotografii în timpul evenimentului, iar Adelina a publicat imagini de la eveniment pe rețelele sociale.

Citește și: Anastasia, mezina lui Cristi Chivu, la 15 ani. Imaginea rară cu adolescenta și mama ei, cu care seamană leit

„O emoţie de nedescris”. Cristian Chivu a purtat torţa olimpică la Milano, iar familia i-a fost alături

Articolul continuă după reclamă

„O emoţie de nedescris. Cristian Chivu şi oraşul Milano strălucind în lumina flăcării olimpice”, a scris Inter pe pagina personală de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cristian Chivu a preluat torţa în Piazza Sant'Ambrogio din Milano, a alergat câţiva metri și predat apoi torţa preşedintelui CONI, Luciano Buonfiglio.

Cristi Chivu a zâmbit când, în timp ce ținea torța, a auzit din mulțime: „Hai România!”

În vârstă de 45 de ani, antrenorul echipei Inter Milano a trăit momentul emoționant alături de familie și câțiva prieteni care i-au fost alături.

JO de iarnă Milano–Cortina 2026 așteaptă peste 3.500 de sportivi din 93 de ţări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice.

Competiţiile se vor desfăşura în opt localităţi italiene, devenind, din punct de vedere al suprafeţei, cea mai mare ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă din istorie:

Antholz – biatlon

Bormio – schi alpin şi schi alpinism („Skimo”), disciplina nouă a ediţiei

Cortina d’Ampezzo – bob, curling, skeleton, sanie, schi alpin

Livigno – schi freestyle, snowboard

Milano – patinaj artistic, patinaj viteză, short-track, hochei pe gheaţă

Predazzo – sărituri cu schiurile, combinată nordică

Tesero – schi fond, combinată nordică.

România va fi reprezentată de 29 de sportivi care vor concura la nouă discipline.

Ediția cu numărul 25 a Jocurilor Olimpice de iarnă are loc între 6 și 22 februarie 2026, la Milano și Cortina dAmpezzo.

Citește și: Cristi Chivu este noul antrenor al lui Inter Milano: „A semnat pe doi ani”. Ce salariu încasează românul