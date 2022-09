David Popovici, o nouă medalie de aur la Lima. Prima reacție a băiatului de aur al natației, demnă de un campion mondial

Băiatul de aur al natației, David Popovici a cucerit o nouă medalie de aur, luni dimineață, la Campionatul Mondial de juniori de la Lima, Peru. Sportivul român și-a respectat statutul de mare favorit și a a urcat pe cea mai întaltă treaptă a Campionatul Mondial de Natație pentru juniori, cucerind medalia de aur în proba de 100 m liber.

David Popovici s-a clasat pe primul loc cu timpul cu timpul de 47.13 la Campionatul Mondial de înot juniori de la Lima, Peru. El a fost urmat, în clasament, de croatul Jere Hribar, cu timpul 49.37 şi cipriotul Nikolas Antoniou, cu timpul 49.91, transmite News.ro.

„Ce final frumos de reprezentaţie pentru David Popovici la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Lima! Sportivul român în vârstă de 17 ani a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber cu timpul de 47.13 s. David a dominat clar finala, terminând cursa la peste două secunde faţă de locul secund, ocupat de Jere Hribar (Croaţia) – 49.37 s. Pe locul trei s-a clasat Nikolas Antoniou (Cipru) – 49.91 s”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Federaţiei Române de Nataţie.

🇷🇴David Popovici is the new World Junior Champion in the 100m Freestyle!!!

⏲️Time 47.13 #FINALima2022 pic.twitter.com/jidQ4FoHmU