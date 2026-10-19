Este asistentă medicală în România, dar a ajuns pe podiumul mondial la unul dintre cele mai dure sporturi. Povestea Nadiei

Nadia Roxana Bucă duce România pe podiumurile competițiilor internaționale. Iată cine este și cum și-a descoperit pasiunea pentru sport.

Nadia Roxana Bucă este din Galați și face performanță la cursele Spartan. De la Abu Dhabi și Alpii francezi, până în Grecia, de unde s-a întors cu bronzul mondial, Nadia nu s-a lăsat până nu a cucerit și aurul la Misano.

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Cine este Nadia Roxana Bucă, sportiva ”spartană”

În cadrul unui interviu, Nadia Roxana Bucă, în vârstă de 49 de ani, a dezvăluit mai multe lucruri despre viața sa personală și profesională.

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Poate unii oameni au întâlnit-o la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, unde lucrează ca asistenă, însă Nadia mai are o super-putere: este sportiv de performanță, participând la cursele Spartan.

Nadia Roxana Bucă a dezvăluit că face sport de la vâsta de 14 ani și că a descoperit cursele Spartan în 2017, în Anglia: „La început a fost mai mult o provocare și o curiozitate și nu mă gândeam că voi duce acest sport la nivel de performanță. M-a atras combinația dintre alergare și forță, prin intermediul obstacolelor.

Este un sport cu trei distanțe principale și un număr diferit de obstacole: Sprint, de 5 kilometri, cu 20 de obstacole; Super, de 10 kilometri, cu 25 de obstacole; Beast, de 21 de kilometri, cu 30 de obstacole; și Ultra, de 50 de kilometri, cu 60 de obstacole”, a explicat ea.

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În 2019, la doar doi ani de când a luat contact cu acest sport, Nadia a câștigat primele medalii. Acest lucru a motivat-o pentru a-și dori mai mult și pentru a cere mai mult de la sine.

„Primul podium internațional a fost la Oberndorf, Austria, în 2017. A fost o cursă grea, la munte, pe frig și mult noroi.

Au urmat mai multe campionate regionale, europene și mondiale. Printre cele mai importante rezultate se numără locul al doilea la Campionatul Mondial Spartan Beast, în Abu Dhabi, în deșert, locul al treilea la Campionatul European Spartan Beast, în Andorra, locul al doilea la Campionatul Mondial Sparta Trifecta, în Grecia, unde au fost incluse toate cele trei curse, și locul al patrulea la Campionatul Mondial Spartan Sprint, în Croația.

Anul acesta am obținut un trofeu pe care mi l-am dorit foarte mult: locul al treilea la Campionatul Mondial Spartan Ultra. A fost o cursă grea, în Alpii francezi, cu aproximativ 4.000 de metri diferență de nivel. Am obținut și rezultate la campionate regionale. Menționez că toate aceste rezultate sunt la categoria mea de vârstă”, a relatat sportiva.

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Întrebată de calitățile indispensabile ale unei femei care dorește să facă acest sport, Nadia a mărturisit că este nevoie de un cumul de aptitudini, atât fizice, cât și mentale: „Dacă o femeie vrea să practice acest sport, trebuie să aibă multă determinare. Forța fizică se construiește, tehnica se învață, iar viteza poate fi îmbunătățită. Un alt aspect important constă în puterea mentală, răbdarea și capacitatea de a continua chiar și atunci când lucrurile nu merg bine.”

Nadia Roxana Bucă este, din 2022, căpitanul comunității Spartan România. Aceasta reprezintă România, împreună cu echipa Spartan România, la competiții internaționale.

„Să concurez în afara țării și să am rezultate a fost confirmarea faptului că pot concura alături de sportive internaționale. Din 2022, este o onoare pentru mine să reprezint țara în calitate de căpitan al comunității Spartan România, alături de un alt coleg Spartan”, a declarat Nadia, conform sursei menționate anterior.

De asemenea, aceasta vorbește despre complexitatea antrenamentului pentru cursele Spartan. Ea este nevoită să se deplaseze la București uneori pentru a se antrena și recurge la improvizații pentru a avea eficiența dorită. În Galați, mărturisește că nu are condițiile necesare pentru a se antrena pentru un astfel de sport.

Sportiva explică faptul că în antrenamentele pentru cursele Spartan nu este vorba doar despre alergare, ci și despre forță, anduranță, tehnică pentru obstacole și recuperare, ceea ce mărturisește că este extrem de important.

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Până acum susține că cea mai dificilă cursă a fost cea de la Morzine, Franța, la Campionatul Mondial Spartan Ultra din acest an. Nadia a obținut locul al III-lea la categoria sa de vârstă:

„A fost o cursă lungă și grea, cu momente în care am fost la un pas să renunț, deoarece corpul nu mă mai asculta. A fost o luptă cu mine însămi ca să nu abandonez și mă bucur că nu am cedat.”

De asemenea, a mărturisit că dificultățile financiare au cântărit foarte greu, iar la un moment dat chiar s-a gândit să renunțe, tocmai din cauza lor: „Majoritatea curselor sunt în străinătate, ceea ce implică și alte cheltuieli. Da, există pasiune în continuare, dar tot la bani ajungem.”

Cu toate acestea, înfruntă fiecare provocare cu determinarea care a dus-o până în topul ”spartanilor”. Nadia spune însă că nu ar fi putut face performanță fără înțelegerea și susținerea familiei și a colegilor de muncă, de la spital. De-a lungul timpului a făcut multe sacrificii și compromisuri pentru a-și urma pasiunea și este recunoscătoare că a avut suportul mental de la cei din jur pentru a merge mai departe.

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Cursa de la Misano a terminat-o pe primul loc, în ciuda faptului că nu era recuperată complet. După cursa Spartan de la Morzine a fost nevoită să reducă intensitatea antrenamentelor și să evite anumite exerciții, având probleme la umăr:

„De aici au venit și emoțiile pentru concursul din Misano, ultima etapă a campionatului italian.

Nu știam cum mă voi simți în timpul cursei, pentru că nu eram recuperată sută la sută, iar adversarele mele erau foarte bune. Dar, chiar dacă am plecat cu anumite îndoieli, pe parcurs m-am concentrat și am reușit să trec peste aceste momente. (...)

Am avut emoții, mai ales pentru că nu eram complet recuperată după problema cu umărul. Nu știam cum voi reacționa în timpul cursei și nici cum mă voi simți pe traseu. Am încercat însă să mă concentrez și să fac tot ce pot. (...)

Câștigarea campionatului italian a fost o confirmare că antrenamentele au dat rezultate, chiar dacă am trecut printr-o perioadă dificilă și nu am fost recuperată complet.”

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Naia Roxana Bucă se pregătește acum pentru Campionatul Mondial Trifecta, în Grecia, la Sparta, acolo unde sunt programate toate cele trei curse ale competiției: „Sper ca, dacă voi reuși să obțin o sponsorizare, să ajung și în Thailanda, la Campionatul Mondial Spartan Super, care va avea loc în decembrie, de ziua mea, când voi trece într-o altă categorie de vârstă, cea de 50 de ani.”