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EXCLUSIV. Alin Alexuc, detalii după ce a ajuns în mașină cu fratele rivalului său sportiv, la Asia Express! Ce s-a aflat

Detalii în exclusivitate! Descoperă ce a dezvăluit Alin Alexuc pentru a1.ro, după ce a fost difuzat la TV momentul în care s-a urcat în mașina unui șofer și a descoperit că era, de fapt, fratele unui adversar sportiv din cariera sa. Descoperă ce detalii surprinzătoare au ieșit la iveală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 08:41 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 10:31
Descoperă detalii în exclusivitate despre coincidența trăită de Alin Alexuc la Asia Express | Antena 1
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În ediția din 13 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Alin Alexuc Ciurariu a trecut printr-o situație complet neașteptată. Acesta a făcut autostopul și a reușit să convingă un șofer să îl ia pe el și pe Gabi Torje până la o anumită destinație. Totuși, nu mică a fost surpriza concurentului atunci când a realizat că șoferul este, de fapt, fratele unuia dintre rivalii săi sportivi.

Ulterior, Alin Alexuc a oferit detalii în exclusivitate despre această întâmplare surprinzătoare trăită în Uzbekistan. Descoperă despre ce sportiv este vorba, cum s-a simțit concurentul de la Asia Express în respectivele moment, dar și ce s-a întâmplat după competiție.

EXCLUSIV. Alin Alexuc, detalii după ce a ajuns în mașină cu fratele rivalului său sportiv, în Uzbekistan, la Asia Express! Ce s-a aflat

Un moment cu totul și cu totul surprinzător din ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii a fost atunci când Alin Alexuc Ciurariu a realizat că șoferul în mașina cui se afla era, de fapt, fratele unui sportiv împotriva căruia a concurat la Campionatele Mondiale din 2022 și pe care l-a învins cu scorul de 5 la 3.

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După difuzarea acestui moment, numeroși telespectatori au dorit să afle mai multe detalii despre sportivul român și despre rivalul său, dar și despre coincidența trăită în Uzbekistan, pe Drumul Mătăsii, la Asia Express!

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„Îl cheamă Muminjon Abdullayev, ne-am întâlnit la Campionatul Mondial din 2022. Am câștigat cu 5-3, dar nu a fost deloc ușor… Am fost condus aproape tot meciul. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar în ultimele 10 secunde am reușit să scot 2 puncte și să întorc complet rezultatul. Acele două puncte mi-au adus bronzul la mondiale. Cred că din meciul ăla am învățat că nu are rost să te dai bătut înainte de fluierul final, oricât de rău ar arăta situația”, a povestit Alin Alexuc, atunci când a fost întrebat cine este, de fapt, fratele șoferului care i-a ajutat.

Alin Alexuc Ciurariu alături de Muminjon Abdullayev

Alin Alexuc Ciurariu alături de Muminjon Abdullayev (sursa foto: United World Wrestling)

Întrebat cum s-a cunoscut și împrietenit cu Muminjon Abdullayev, concurentul de la Asia Express a explicat faptul că „lumea luptelor este mică și sportivii se intersectează mereu”: „Pe saltea ești adversar, în afara ei ești coleg, prieten. Așa ne-am cunoscut și noi, de-a lungul anilor”.

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Deși au fost rivali la Campionatele Mondiale din 2022, românul a dezvăluit faptul că s-a tot văzut cu Muminjon Abdullayev ca rivali în diferite competiții, însă „acum, că vor trece spre partea de antrenori, se vor regăsi tot pe saltea, doar că de partea cealaltă a baricadei, pregătind sportivi”.

Alin Alexuc Ciurariu alături de Muminjon Abdullayev

Alin Alexuc Ciurariu alături de Muminjon Abdullayev (sursa foto: United World Wrestling)

Când a fost întrebat ce apreciază cel mai mult la sportivul din Uzbekistan, Alin Alexuc a răspuns: „Ce apreciez la orice luptător bun: ambiția, determinarea și faptul că nu se lasă bătut, luptă până la capăt. E un sport greu și respect pe oricine îl practică serios”.

După ce și-a terminat aventura de pe Drumul Mătăsii, la Asia Express, campionul român „a luat legătură cu el, au vorbit și au râs mult despre experiența luli din Uzbekistan”.

„Era frumos dacă mă vedeam cu el acolo, mă ajuta la misiuni”, a menționat Alin Alexuc.

Alin Alexuc Ciurariu, detalii despre momentul în care a realizat coincidența trăită în mașina șoferului din Uzbekistan

Întrebat ce a simțit în momentul în care și-a dat seama că șoferul mașinii în care se afla era fratele lui Muminjon Abdullayev, sportivul din Uzbekistan, Alin Alexuc a mărturisit următoarele: „Nu-mi venea să cred. Dintr-o țară atât de mare, să nimeresc exact în mașina fratelui lui. A fost ciudat și frumos în același timp. M-a dus cu gândul direct la lupte, într-un moment în care nu mă așteptam deloc”.

Alin Alexuc și Gabi Torje la Asia Express

Alin Alexuc și Gabi Torje la Asia Express

Întrebat ce a mai vorbit în mașină cu șoferul, acesta a mărturisit: „Am vorbit despre fratele lui, despre lupte, am deschis o discuție care ar fi putut ține mult mai mult. Dar aveam o misiune de dus la capăt, așa că am rămas doar cu începutul conversației”.

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La finalul interviului, campionul Alin Alexuc Ciurariu a fost întrebat ce i se pare mai greu, Asia Express sau cantonamentele și antrenamentele de la lupte, dar și dacă există asemănări între cele show din sportul pe care îl practic.

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Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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