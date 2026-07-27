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Diana Bulimar s-a lăsat fotografiată în costum de baie. Cum arată fosta gimnastă când renunță la echipamentul sportiv

Diana Bulimar și-a surprins fanii cu o serie de imagini superbe în costum de baie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Iulie 2026, 11:19 | Actualizat Luni, 27 Iulie 2026, 11:31
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Diana Bulimar s-a lăsat fotografiată în costum de baie. Cum arată fosta gimnastă când renunță la echipamentul sportiv | Hepta/Antena 1
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Diana Bulimar s-a bucurat de o escapadă însorită, pe care a împărtășit-o cu fanii săi de pe rețelele de socializare prin intermediul unor imagini spectaculoase. În spatele aparatului de fotografiat s-a aflat chiar iubitul ei, Radu Dumitrache, care a avut grijă să ofere cadre impecabile.

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Imagini cu Diana Bulimar în costum de baie

Într-o formă fizică excelentă, care trădează anii de antrenamente intense, Diana Bulimar a atras toate privirile într-un costum de baie format din două piese.

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Costumul de baie cu croială minimalistă i-a pus în valoare silueta atletică, picioarele tonifiate și talia definită. Fosta gimnastă a ținut să dezvăluie și partea mai puțin strălucitoare a ședinței foto, cu o sinceritate plină de umor.

„Nu vă lăsați păcăliți de imagini. Eram la 39 de grade, Radu m-a cocoțat pe niște stânci de zici că aveam arici sub tălpi. Asta pentru că a avut el un concept frumos cu căsuțele alea în spate. A meritat totuși efortul”, a transmis Diana Bulimar pe Instagram.

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Palmares Diana Bulimar

Apariția Dianei Bulimar vine după o perioadă în care a fost din nou în atenția publicului datorită legăturii speciale pe care o are cu gimnastica românească. Recent, ea a revenit la Onești, locul unde a stat timp de doi ani și unde cariera ei a primit un nou impuls.

Diana Bulimar a povestit că sala de la Onești a avut un rol esențial în formarea sa, mai ales după o accidentare gravă la genunchi. Acolo a redescoperit încrederea, disciplina și dragostea pentru gimnastică.

„Dacă acest loc nu exista probabil că nu aș mai fi făcut gimnastică...”, a scris Diana Bulimar, alături de o fotografie din sala de gimnastică.

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Totodată, fosta gimnastă și-a adus aminte și de momentele amuzante din perioada petrecută acolo: cantina, camera de cămin, culoarele de antrenament și locurile în care s-au construit multe dintre amintirile ei.

„Fără antrenorii de aici, care m-au primit ca un copil de-al lor, eu n-aș fi urcat pe niciun podium”, a mai transmis aceasta.

Diana Bulimar s-a retras din gimnastică în anul 2016, din cauza accidentărilor, dar nu s-a îndepărtat definitiv de sportul care a consacrat-o. În prezent, este antrenoare la nivel de juniori și continuă să demonstreze că disciplina din gimnastică a rămas parte din viața ei.

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Mai multe fotografii

În vârstă de 30 de ani, Diana Bulimar rămâne una dintre cele mai apreciate gimnaste ale României. A câștigat aur european cu echipa în 2012 și bronz olimpic la Londra, tot cu echipa, potrivit unei surse.

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