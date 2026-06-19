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Emma Răducanu a fost surprinsă alături de noul iubit, cu 9 ani mai în vârstă. Cine e și cum arată noul său partener

Emma Răducanu are o perioadă de succes în carieră, pe terenul de tenis, dar se pare că și în viața personală, după ce a fost surprinsă alături de noul iubit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 17:02 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 17:07
Emma Răducanu a fost surprinsă în Londra alături de noul său iubit | Getty Images
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Emma Răducanu e una dintre cele mai cunoscute jucătoare de tenis din lume. Născută pe 13 noiembrie 2002 în Toronto, Canada, cu tată român, ea s-a mutat în Regatul Unit la o vârstă fragedă.

Răducanu a atras atenția la nivel mondial în 2021, când a câștigat US Open fără să piardă niciun set pe parcursul turneului, scrie New York Post.

Cunoscută pentru stilul său de joc și calmul afișat pe teren, Emma continuă să fie una dintre cele mai urmărite sportive din tenisul feminin.

Recent, tânăra a fost surprinsă alături de noul său iubit, cu 9 ani mai în vârstă decât ea.

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Emma Răducanu a fost surprinsă alături de noul iubit, cu 9 ani mai în vârstă

Emma Răducanu, în vârstă de 23 de ani, a fost surprinsă recent alături de noul său iubit, expertul în relații publice John Friend, în vârstă de 32 de ani.

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Cei 2 au fost surprinși în timp ce plimbau un câine și se țineau de mână, înainte de a petrece momente apropiate pe o bancă din Battersea Park, în sud-vestul Londrei.

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„Emma și partenerul ei păreau că nu au nicio grijă pe lume în timp ce se plimbau printre oameni,” a declarat un martor. „Păreau complet fermecați unul de celălalt. Nu ai fi crezut că, cu doar câteva ore înainte, ea suferise o înfrângere pe teren.”

„Orice urmă de dezamăgire părea să se fi evaporat în timp ce se îmbrățișau. Cu siguranță nu păreau stânjeniți să fie împreună și afectuoși în public. Și erau destui oameni în jur,” a continuat martorul.

Momentul a avut loc la doar câteva ore după ce Raducanu a pierdut finala turneului WTA 500 HSBC Championships în fața Donnei Vekic, cu 6-0, 7-6 (6).

În ciuda unui prim set dificil, sportiva a salvat 3 mingi de meci în setul al 2-lea. Răducanu a ajuns în finală și cu o acumulare considerabilă de oboseală. Vremea nefavorabilă din timpul turneului a obligat-o să dispute 2 meciuri în aceeași zi.

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Răducanu le-a învins atât pe Kamilla Rakhimova, cât și pe Iva Jovic. A petrecut în total cu două ore și 19 minute mai mult pe teren în acea zi decât Donna Vekic.

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Următorul obiectiv al Emmei Răducanu e Wimbledon, turneu la care a ajuns de 2 ori până în optimile de finală.

În ceea ce privește viața sentimentală, Răducanu a declarat anterior că părinții săi „au fost întotdeauna foarte împotriva relațiilor, deoarece acestea interferează cu pregătirea sportivă”.

În trecut, au existat zvonuri despre Emma și Carlos Alcaraz. De asemenea, ea a avut o relație cu Carlo Agostinelli, în vârstă de 26 de ani, între 2023 și 2024.

Fanii sportivei au fost încântați de imaginile surprinse cu ea și noul iubit, cu numeroase comentarii de susținere pe rețelele de socializare.

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