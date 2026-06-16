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Mesajul surprinzător al Simonei Halep după ce s-a retras oficial din tenis. Ce vrea de acum sportiva

Mesajul surprinzător al Simonei Halep după ce s-a retras oficial din tenis a strâns mii de reacții în doar 24 de ore.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 14:47 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 14:57
Simona Halep s-a retras oficiial din tenis cu un eveniment susținut la Cluj, pe 13 iunie | Profimedia Images
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După o carieră de succes, Simona Halep s-a retras oficial din lumea tenisului și a transmis un mesaj despre următoarea etapă din viața sa.

În vârstă de 34 de ani, Halep a ocupat locul 1 în topul WTA timp de 64 de săptămâni și a câștigat 2 turnee de Grand Slam, în 2018, Roland Garros, și la Wimbledon în 2019.

Sportiva a petrecut și 373 de săptămâni consecutive în Top 10 mondial, una dintre cele mai lungi durate din istoria tenisului.

Mesajul surprinzător al Simonei Halep după ce s-a retras oficial din tenis

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Simona Halep și-a luat la revedere de la lumea tenisului pe BT Arena din Cluj sâmbăta trecută, unde și-a jucat și ultimul meci din carieră. La eveniment au fost prezenți și Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel.

Vizibil emoționată, Halep a ținut un discurs amplu, în care le-a mulțumit celor prezenți și celor care au susținut-o de-a lungul anilor.

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„Legendele sportului românesc, Nadia, Gică, Ilie, vă mulțumesc! Știu că inimile voastre au bătut și bat și pentru ei. Vreau să rămâneți tot în picioare, să o aplaudăm pe doamna Virginia Ruzici, a fost agentul meu, mult mai multe aplauze, vă rog. Tot respectul meu pentru voi toți. Vă mulțumesc! A fost o seară de neuitat, sunt un om împlinit. Vă iubesc foarte mult,”, a spus Simona Halep în încheierea discursului său, scrie Fanatik.

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La doar câteva zile după discursul emoționant, Halep a publicat și un mesaj pe contul său personal de Facebook.

În acesta, le-a mulțumit din nou celor care au susținut-o, dar a și dezvăluit cum vrea să arate următoarea etapă din viața sa.

„Sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense și emoționante momente din viața mea: Evenimentul Oficial de Retragere din Tenis,” a scris Halep pe Facebook. „A fost mai mult decât o ceremonie. A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viața mea de până acum. Un drum început cu un vis și continuat cu multă muncă, sacrificii, lacrimi, speranță și iubire pentru acest sport.”

„Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri și cele mai grele lecții, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren și dincolo de el, sunt profund recunoscătoare. În spatele trofeelor, rezultatelor și momentelor pe care le-am împărțit cu voi, a existat mereu și omul Simona,” continua mesajul. „Un om care a simțit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut și s-a ridicat de multe ori.”

Cum vrea Simona Halep să arate următoarea etapă din viața sa

„Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur și simplu să respir,” continua mesajul sportivei. „Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiție, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine. Au fost ani în care viața mea a fost privită, analizată și comentată din multe unghiuri.”

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„Știu că asta a făcut parte din drumul meu și am acceptat-o, cu tot ce a venit la pachet. Dar odată cu încheierea acestui capitol, simt și nevoia firească de a păși spre ceea ce urmează cu mai multă liniște, cu mai multă intimitate și cu libertatea de a-mi trăi alegerile în felul meu,” a scris Halep.

„Nu pentru că vreau să mă îndepărtez de oameni, ci pentru că simt că a venit timpul să mă apropii mai mult de mine. Voi rămâne mereu aceeași: cu valorile, disciplina și responsabilitatea pe care sportul mi le-a oferit și pe care le voi purta cu mine toată viața,” a continuat mesajul.

Halep susține că vrea să înceapă o nouă etapă din viața, „una mai liniștită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanță”.

„O etapă în care îmi doresc să mă bucur de lucrurile simple, de oamenii dragi, de alegerile mele și de libertatea de a-mi trăi viața în felul meu,” a scris Halep.

„Privesc înainte cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu sufletul deschis pentru tot ce urmează. Viața îmi va aduce, cu siguranță, noi moduri de a fi aproape de oamenii care mă iubesc cu adevărat. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături, pentru că ați crezut în mine și pentru că ați făcut parte din această călătorie. Unele povești se încheie, dar ceea ce lasă în urmă rămâne pentru totdeauna,” a încheiat Halep mesajul.

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