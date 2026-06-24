Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. În ce condiții a crescut miliardarul român

Ion Țiriac este astăzi unul dintre cei mai bogați români, însă copilăria sa a fost una modestă. Află cum arată casa în care a crescut la Brașov și ce avere are în prezent fostul mare sportiv și om de afaceri.

Ion Țiriac este astăzi unul dintre cei mai bogați români, însă copilăria sa a fost una modestă. Află cum arată casa în care a crescut la Brașov și ce avere are în prezent fostul mare sportiv și om de afaceri. | Hepta

Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, cu o avere estimată la peste două miliarde de euro, a crescut într-un mediu modest. Puțini cunosc detalii despre originile sale, despre locuința în care și-a petrecut copilăria și despre condițiile în care au trecut primii ani din viața celui care avea să devină primul miliardar al României.

Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac

Astăzi, la 87 de ani, Ion Țiriac este un nume de referință atât în sport, cât și în mediul de afaceri. Cu toate acestea, drumul către succes nu a fost unul ușor. Înainte de a ajunge în topurile celor mai bogați români și de a fi inclus în clasamente internaționale ale miliardarilor, acesta a avut o copilărie simplă, într-o familie obișnuită din Brașov.

Născut pe 9 mai 1939, în Brașov, Ion Țiriac a crescut într-un apartament modest cu două camere, situat pe strada Cerbului, în cartierul Șchei. Acolo și-a petrecut copilăria alături de sora sa, Rodica. Locuința se află la parterul unei case vechi, iar zona și-a păstrat, în mare parte, farmecul de odinioară.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă celebrul miliardar și ce avere are

Strada Cerbului este una îngustă și liniștită, mărginită de case istorice care amintesc de atmosfera Brașovului de altădată. Potrivit informațiilor publicate de Fanatik, foștii vecini își amintesc și astăzi de copilul Ion Țiriac, pe care îl vedeau deseori jucându-se sau traversând cartierul în drum spre diverse activități sportive.

Casa copilăriei, imposibil de cumpărat

Deși a acumulat o avere impresionantă și deține numeroase proprietăți în România și în străinătate, Ion Țiriac nu este proprietarul casei în care a copilărit. De-a lungul anilor, omul de afaceri ar fi încercat în repetate rânduri să achiziționeze imobilul în care a crescut, însă fără succes.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, locuința se află în proprietatea statului, iar demersurile făcute pentru cumpărarea acesteia nu au putut fi finalizate. Cu toate acestea, legătura lui Ion Țiriac cu zona copilăriei sale a rămas puternică.

Un detaliu simbolic este faptul că terenul de tenis amenajat în apropierea casei în care a crescut îi poartă numele, un omagiu adus performanțelor sale sportive și contribuției la dezvoltarea tenisului românesc.

Ce avere are Ion Țiriac

Ion Țiriac este considerat de ani buni unul dintre cei mai bogați români. Potrivit estimărilor publicate de revistele economice și de clasamentele internaționale dedicate marilor averi, patrimoniul său este evaluat la peste două miliarde de euro.

Succesul financiar al lui Țiriac a venit după o carieră sportivă remarcabilă. Acesta a practicat hocheiul pe gheață și tenisul de performanță, devenind ulterior antrenor și manager al unor nume importante din tenisul mondial. După retragerea din sport, s-a orientat către afaceri și a construit unul dintre cele mai puternice imperii economice din România.

De-a lungul timpului, Ion Țiriac a investit în domenii precum sectorul bancar, asigurări, imobiliare, auto, aviație și sport. El a fost primul român a cărui avere a depășit pragul de un miliard de euro și a figurat în repetate rânduri în clasamentele realizate de revista Forbes.

Povestea lui Ion Țiriac este una despre ambiție, perseverență și muncă. De la apartamentul modest din Șcheii Brașovului până la statutul de miliardar, omul de afaceri a parcurs un drum impresionant, devenind una dintre cele mai influente personalități din România.