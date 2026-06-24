Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. În ce condiții a crescut miliardarul român

Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. În ce condiții a crescut miliardarul român

Ion Țiriac este astăzi unul dintre cei mai bogați români, însă copilăria sa a fost una modestă. Află cum arată casa în care a crescut la Brașov și ce avere are în prezent fostul mare sportiv și om de afaceri.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026, 14:26 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 14:29
Galerie
Ion Țiriac este astăzi unul dintre cei mai bogați români, însă copilăria sa a fost una modestă. Află cum arată casa în care a crescut la Brașov și ce avere are în prezent fostul mare sportiv și om de afaceri. | Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, cu o avere estimată la peste două miliarde de euro, a crescut într-un mediu modest. Puțini cunosc detalii despre originile sale, despre locuința în care și-a petrecut copilăria și despre condițiile în care au trecut primii ani din viața celui care avea să devină primul miliardar al României.

Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac

Astăzi, la 87 de ani, Ion Țiriac este un nume de referință atât în sport, cât și în mediul de afaceri. Cu toate acestea, drumul către succes nu a fost unul ușor. Înainte de a ajunge în topurile celor mai bogați români și de a fi inclus în clasamente internaționale ale miliardarilor, acesta a avut o copilărie simplă, într-o familie obișnuită din Brașov.

Născut pe 9 mai 1939, în Brașov, Ion Țiriac a crescut într-un apartament modest cu două camere, situat pe strada Cerbului, în cartierul Șchei. Acolo și-a petrecut copilăria alături de sora sa, Rodica. Locuința se află la parterul unei case vechi, iar zona și-a păstrat, în mare parte, farmecul de odinioară.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă celebrul miliardar și ce avere are

Strada Cerbului este una îngustă și liniștită, mărginită de case istorice care amintesc de atmosfera Brașovului de altădată. Potrivit informațiilor publicate de Fanatik, foștii vecini își amintesc și astăzi de copilul Ion Țiriac, pe care îl vedeau deseori jucându-se sau traversând cartierul în drum spre diverse activități sportive.

Casa copilăriei, imposibil de cumpărat

Deși a acumulat o avere impresionantă și deține numeroase proprietăți în România și în străinătate, Ion Țiriac nu este proprietarul casei în care a copilărit. De-a lungul anilor, omul de afaceri ar fi încercat în repetate rânduri să achiziționeze imobilul în care a crescut, însă fără succes.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, locuința se află în proprietatea statului, iar demersurile făcute pentru cumpărarea acesteia nu au putut fi finalizate. Cu toate acestea, legătura lui Ion Țiriac cu zona copilăriei sale a rămas puternică.

Un detaliu simbolic este faptul că terenul de tenis amenajat în apropierea casei în care a crescut îi poartă numele, un omagiu adus performanțelor sale sportive și contribuției la dezvoltarea tenisului românesc.

Ce avere are Ion Țiriac

Ion Țiriac este considerat de ani buni unul dintre cei mai bogați români. Potrivit estimărilor publicate de revistele economice și de clasamentele internaționale dedicate marilor averi, patrimoniul său este evaluat la peste două miliarde de euro.

Succesul financiar al lui Țiriac a venit după o carieră sportivă remarcabilă. Acesta a practicat hocheiul pe gheață și tenisul de performanță, devenind ulterior antrenor și manager al unor nume importante din tenisul mondial. După retragerea din sport, s-a orientat către afaceri și a construit unul dintre cele mai puternice imperii economice din România.

De-a lungul timpului, Ion Țiriac a investit în domenii precum sectorul bancar, asigurări, imobiliare, auto, aviație și sport. El a fost primul român a cărui avere a depășit pragul de un miliard de euro și a figurat în repetate rânduri în clasamentele realizate de revista Forbes.

Povestea lui Ion Țiriac este una despre ambiție, perseverență și muncă. De la apartamentul modest din Șcheii Brașovului până la statutul de miliardar, omul de afaceri a parcurs un drum impresionant, devenind una dintre cele mai influente personalități din România.

Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Daniela Moraru îi este alături la fiecare pas...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i-a putut dezvălui Sorin Grindeanu lui Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea a picat: „Nu-mi vine să cred” Ce i-a putut dezvălui Sorin Grindeanu lui Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea a picat: „Nu-mi vine să cred”
Observatornews.ro Gest inconştient al unui şofer de TIR. Momentul de infarct în care forţează bariera la calea ferată Gest inconştient al unui şofer de TIR. Momentul de infarct în care forţează bariera la calea ferată
Antena 3 Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
SpyNews Care este numele real al soției lui Luis Gabriel. Toată lumea o știe drept Haziran, dar nu o cheamă așa Care este numele real al soției lui Luis Gabriel. Toată lumea o știe drept Haziran, dar nu o cheamă așa
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară. Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului membru al familiei
Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară. Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Prima imagine cu fiul Ilonei Brezoianu. Ce au remarcat oamenii la chipul micuțului Matei
Prima imagine cu fiul Ilonei Brezoianu. Ce au remarcat oamenii la chipul micuțului Matei
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD! Este luat în calcul și Alexandru Rogobete!
Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD! Este luat în calcul și Alexandru Rogobete! BZI
Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan”
Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan” Jurnalul
Cornel Luchian, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a fost în comă: Singurul lucru care mă ține aici sunt copiii
Cornel Luchian, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a fost în comă: Singurul lucru care mă ține... Kudika
Rugaciunea pe care orice elev sa o rosteasca inainte de Evaluarea Nationala la Matematica. E grabic ajutatoare
Rugaciunea pe care orice elev sa o rosteasca inainte de Evaluarea Nationala la Matematica. E grabic ajutatoare Redactia.ro
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x