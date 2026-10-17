Suma fabuloasă pe care Rareș Cojoc a plătit-o pentru o singură noapte la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Turcia

Rareș Cojoc a fost plecat în Turcia împreună cu cei trei copii. Campionul la dans sportiv s-a cazat la un resort de lux, acolo unde a plătit o sumă fabuloasă. S-a cazat la all-inclusive și a recunoscut că a fost un preț piperat.

Rareș Cojoc a fost plecat în Turcia împreună cu cei trei copii. Au fost cazați la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Antalya, pentru care a plătit o sumă fabuloasă.

Cât a plătit Rareș Cojoc pentru o noapte de cazare

Rareș Cojoc a povestit că pentru a se caza acolo a trebuit să plătească 2.500 de euro pe noapte.

Recunoaște că este o sumă piperată, însă a decis să o plătească pentru a vedea dacă există mari diferențe între acel hotel și unul mai ieftin. Rareș Cojoc și copiii au ales all-inclusive, dar chiar și așa, campionul la dans sportiv spune că i se pare un preț piperat.

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Ce nu i-a plăcut

Rareș Cojoc s-a filmat pe durata zilelelor petrecute la acel hotel, spunând că îi place mult și că și cei mici au fost încântați atât de cameră, cât și de piscine și de locurile de joacă.

Ce spune, însă, că nu i-a plăcut este faptul că este foarte aglomerat în zona piscinelor, asta pentru că turiștii cazați la hotelul vecin, unde este mai ieftin, vin la piscinele din hotelul unde s-a cazat el.

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