Mircea Rednic nu și-a construit cariera doar pe terenul de fotbal. Antrenorul a investit, de-a lungul anilor, în mai multe domenii, iar familia sa a avut o activitate importantă și în sectorul imobiliar.

Afacerea cu care soția lui Mircea Rednic l-a întrecut la bani. „Se câștigă foarte bine” | hepta.ro

În urmă cu aproape două decenii, tehnicianul vorbea deschis despre afacerile administrate de soția sa și despre câștigurile obținute din acest domeniu.

Afacerea cu care soția lui Mircea Rednic l-a întrecut la bani. „Se câștigă foarte bine”

În septembrie 2007, Mircea Rednic declara pentru Ziarul Financiar că soția sa câștiga din imobiliare mai mult decât reușise el să câștige în întreaga sa carieră de fotbalist. La acel moment, familia avea mai multe investiții și cumpăra case, apartamente și terenuri, pe care ulterior le revindea.

„Avem mai multe investiții imobiliare. Cumpărăm case, apartamente și terenuri, și apoi le revindem”, explica Rednic la vremea respectivă. Antrenorul nu dezvăluia cât investise familia în acest domeniu, însă spunea că activitatea era una profitabilă.

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Tot în 2007, Rednic menționa că familia deținea și un minihotel într-o stațiune montană și că lua în calcul noi investiții în astfel de unități. Afacerile nu erau, așadar, limitate la piața imobiliară, ci făceau parte dintr-un portofoliu mai larg.

Mircea Rednic, investiții în mai multe domenii

Potrivit unei retrospective publicate de Capital, implicarea lui Mircea Rednic în afaceri începuse cu mult timp înainte. În jurul anului 1991, acesta ar fi intrat într-o afacere la Sibiu alături de Gheorghe Aldea. Businessul a pornit cu producția de pâine, iar ulterior a fost înființată și o fermă. Rednic a ieșit ulterior din această afacere și declara că s-a considerat păcălit de partenerul său.

Capital mai relata că fostul fotbalist a avut acțiuni la o fabrică de echipament sportiv, participație pe care ar fi vândut-o pentru aproape 700.000 de euro. În același timp, Rednic avea două proprietăți în Belgia, una dintre ele fiind închiriată.

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Un exemplu mai recent al investițiilor imobiliare ale familiei este Vila „Take Ionescu” din Sinaia, monument istoric. În 2022, Mircea și Silvia Rednic figurau drept proprietarii imobilului, care avea un teren de 4.709 metri pătrați și o construcție cu o suprafață construită de 382,46 metri pătrați. În acel an, proprietarii și-au exprimat intenția de a vinde proprietatea pentru 395.000 de euro.

Astfel, afacerile familiei Rednic au traversat mai multe domenii, de la imobiliare și turism până la echipamente sportive și proprietăți în străinătate. Iar după o perioadă în care s-a aflat departe de banca tehnică, Mircea Rednic a transmis recent că este pregătit să revină în antrenorat, reafirmând legătura sa cu fotbalul.

Declarația vine după aproximativ un an fără o echipă pregătită, într-un moment în care tehnicianul își caută următoarea provocare profesională.