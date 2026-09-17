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Fostul patron din Superliga nu s-a uitat la bani! I-a făcut un cadou de peste 100.000 de euro ispitei de la Insula Iubirii

Fostul patron din Superliga i-a făcut un cadou de mii de euro celebrei ispite de la Insula Iubirii. Detalii mai jos!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 15:04 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 15:36
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Arpad Paszkany, om de afaceri și fost patron al celor de la CFR Cluj în perioada 2001-2017, are o relație cu Antonela Pătruț, în vârstă de 30 de ani, care a devenit cunoscută publicului după ce a participat la Insula Iubirii sezonul 6 în calitate de ispită.

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani și duc un stil de viață exclusivit, potrivit imaginilor postate de tânără pe rețelele de socializare.

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Fosta ispită de la Insula Iubirii duce o viață de lux alături de iubitul ei

Potrivit imaginilor postate de Antonela Pătruț pe Instagram, ea și omul de afaceri în vârstă de 54 de ani călătoresc frecvent cu avionul privat și petrec perioade lungi în orașe precum Budapesta, Marbella, Malta sau diverse destinații din Italia.

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Antonela Pătruț afișează ținute și accesorii de lux, printre care și o geantă Chanel a cărei valoare poate depăși 10.000 de euro, în funcție de model și dimensiune, potrivit ziare.com.

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De asemenea, fosta ispită de la Insula Iubirii a dezvăluit că a primit de la Arpad Paszkany și un Mercedes-AMG GLE 63 Coupe, automobil al cărui preț de pornire depășește 110.000 de euro, mai notează sursa citată mai sus.

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Cei doi au petrecut o perioadă în Dubai, după care au decis să revină în Europa. Antonela a precizat că Budapesta este destinația în care petrec cel mai mult timp.

„Ne-am întors în Europa. În ultima perioadă am petrecut mai mult timp în Budapesta, oraș care îmi place foarte mult și pe care încep să îl cunosc din ce în ce mai bine. Am ajuns să mă acomodez și cu circulația, conducând mașina pe care am primit-o de Paște, un cadou minunat din partea iubitului meu”, a declarat Antonela Pătruț, potrivit click.ro, citată de ziare.com.

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Aceasta mai explicat că viața ei se desfășoară în mai multe țări europene, obișnuindu-se, deja, cu ideea de mobilitate.

„Îmi împart timpul între mai multe locuri, în special Budapesta, Marbella, Malta și Italia, în funcție de perioadă și de proiectele pe care le am. M-am obișnuit cu ideea de mobilitate și cu faptul că pot avea mai multe puncte de echilibru”, a adăugat partenera lui Arpad Paszkany, citată de sursa menționată mai sus.

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Când a început povestea lor de iubire

Arpad Paszkany și Antonela Pătruț s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, în apropierea zilei de 14 februarie, potrivit ziare.com.

Prima lor vacanță a fost în Malta, iar, de atunci, relația lor s-a consolidat, fosta ispită devenind o prezență constantă în viața fostului patron de la CFR Cluj, mai relatează sursa.

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