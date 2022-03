Mihaela Buzărnescu susține că a fost victima umilințelor fostului iubit. Cum a reacționat fotbalistul în urma acuzațiilor

Mihaela Buzărnescu a transmis un mesaj pe rețelele sociale prin care a afirmat că a fost victima agresiunii domestice.

Mihaela Buzărnescu (33 de ani) şi Marco Dulca (22 de ani) au avut o relație timp de jumătate de an. Jucătoarea de tenis a afirmat că a fost supusă insultelor, umilinţelor, accidentărilor și acuzaţiilor în perioada relației.

Mihaela Buzărnescu, mesaj uimitor despre fosta relație cu Marco Dulca

„Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare şi că pot juca din nou.

În viaţa personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac şi în viaţa profesională. Dumnezeu ştie prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilinţele, accidentările, acuzaţiile produse de imaginaţia lui. Ce abuz mental!

Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit şi prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, a transmis Mihaela Buzărnescu, potrivit Adevărul.

Ulterior, a venit și reacția mijlocațului de la Chindia, Marco Dulca.

„Eu niciodată nu mi-am spălat rufele în public sau în presă. Orice am avut de rezolvat, am rezolvat cu persoana respectivă față în față. Nu-s genul, am o educație. Lumea mă cunoaște. Ok, ea asta a ales. Acum, fiecare cu alegerile lui”, a spus fotbalistul pentru Fanatik.

Ce românce sunt în top 200 WTA

Mihaela Buzărnescu este actualmente pe locul 121 în clasamentul WTA.

În clasamentul WTA pe locul 19 este Simona Halep, cu 2221 puncte, Sorana Cîrstea este pe locul 27, cu 1865 de puncte, Gabriela Ruse este pe locul 57, cu 1047 de punct, Jaqueline Cristian este pe locul 69 cu 925 de puncte, urmată de Irina Begu, care e pe locul 70, cu 909 puncte. Ana Bogdan e pe locul 95, cu 710 puncte, Irina Bara este pe locul 120, cu 555 de puncte, Mihaela Buzărnescu este pe locul 121, cu 550 de puncte, iar Alexandra Ignatik este pe locul 161 cu 404 puncte.

