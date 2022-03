Simona Halep, anunț important pentru fani. Motivul pentru care nu va participa la următoarele competiții de tenis

Simona Halep a publicat pe rețelele sociale un mesaj prin care și-a anunțat fanii că a simțit o durere puternică la picior și în urma unei investigații medicale a descoperit că are o ruptură la nivelul coapsei. Astfel, jucătoarea de tenis româncă a anunțat că se retrage de la următoarele turnee programate, cu speranța și promisiunea că va face tot posibilul pentru a fi pregătită de sezonul pe zgură.

Simona Halep: „Voi lipsi din competiţii trei săptămâni”

„În timp ce mă antrenam la Miami, ieri, am simţit o durere ascuţită la piciorul stâng. Aveam probleme la coapsă de la semifinala de la Indian Wells şi speram că voi fi mai bine, dar am făcut un RMN seara trecută şi din nefericire a arătat că am o ruptură. Corpul meu are nevoie de timp pentru vindecare. Drept urmare, voi lipsi din competiţii trei săptămâni. Asta înseamnă că a trebuit să iau decizia superdificilă de a mă retrage de la Miami, Charleston şi din Fed Cup. Este o veste foarte dezamăgitoare de împărtăşit, însă sunt încrezătoare după startul bun de an şi sunt motivată să fac totul pentru a fi pregătită pentru sezonul pe zgură. Vă mulţumesc pentru susţinerea continuă în momentele bune şi mai puţin bune”, a anunțat Simona Halep pe Facebook.

„Eu îmi doresc ca Simona să joace mai puține turnee mici, e mult mai importantă să fie odihnită și 100% la turneele mari. Eu n-aș juca turnee mici înaintea unui turneu de Grand Slam. Fiecare sportiv știe cum e mai bine", a afirmat Ilie Năstase, potrivit fanatik.

„Ea trebuie să se odihnească puțin și să își ia mai mult timp după accidentări și să nu revină imediat dacă nu e complet refăcută. Asta e problema. Stai mai mult timp să îți revii, dar știi că nu te mai accidentezi", a mai spus Ilie Năstase.

Simona Halep a ratat Finala turneului WTA Dubai 2022, după ce a pierdut meciul cu Jelena Ostapenko. Odată cu accederea în semifinalele turneului WTA de la Dubai, Simona Halep și-a asigurat un cec în valoare de 37.500 de dolari. La Australian Open Simona Halep a ajuns până în optimile de finală. „Australia, ai fost minunată. Rămân doar lucrurile pozitive din timpul petrecut aici. Abia aştept să mă întorc anul viitor", a scris Simona Halep pe rețelele sociale, la scurt timp după eliminarea din optimile de la Australian Open 2022.

