Povestea unui campion! Cum se antrenează Cornel Pantelin Kaiac pentru competițiile de fitness

La 18 ani, după ce a terminat "junioratul" la caiac-canoe, s-a dedicat întru totul antrenamentelor care urmau să îi construiască un corp aşa cum visase de mic. Iar succesul a apărut iniţial. dintr-o întâmplare.

Cornel ne-a mărturisit că nu s-ar putea desprinde de sport niciodată. Se antrenează zilnic, chiar şi în vacanţe, îi antrenează şi pe alţii şi are de gând să participe în continuare la campionatele modiale. Dar mai ales îşi doreşte să îi inspire pe tinerii pasionaţi de fitness care încă nu au curaj.să îşi arate muşchii.

„Mergeam la sala cu doi prieteni care deja concurau. Ei erau în perioada competițională și venind cu ei chiar aici la sală, ne antrenam, făceam cardio, și după fiecare antrenament făceam și eu o repriza de pozare. Mă rog, ei făceau, că eu pe atunci nu știam cum stă treaba. Și când m-am dezbrăcat și m-au văzut mi-au zis că "Băi, noi suntem în perioada de pregătire și tu ești mai definit ca noi, nu vrei să mergi și tu?" Am zis că nu, că eu am emoții, sunt mai emotiv, nu cred că e pentru mine așa ceva. După aceea au mai trecut câteva săptămâni și am zis să încerc totuși să vedem dacă am potențial așa cum spun ei. Am început pregătirea, m-am antrenat cu ei și după aceea, la o lună două, am participat la primul meu concurs, în septembrie 2016, la Tiger Clasic. Atunci am ieșit pe locul cinci”.