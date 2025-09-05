România - Canada 0-3. Înfrângere usturătoare pentru tricolori! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Antena Căutare
România a fost umilită în primul meci amical din 2025 împotriva Canadei, scor 0-3. Partida cu selecționata nord-americană a fost ultimul test dinaintea confruntării cu Cipru, de pe 9 septembrie și s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 16:21 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 23:01
Amical de lux pentru naționala României! | hepta.ro

FINAL DE PARTIDĂ!

Min. 77: GOL Canada! Sigur înscrie pentru 3-0! Fundașul dreapta a marcat de la 11 metri, în poarta unui Mioldovan fără reacție.

Min. 70: Ocazie imensă pentru România! Drăguș a vrut să marcheze cu călcâiul, după o centrare perfectă a lui Man, dar a trimis fix în Crepeau.

Min. 63: Ocazie mare pentru România! Denis Drăguș a primit mingea în careu, dar a trimis mingea în plasa laterală, la capătul cele mai frumoase faze construite de tricolori în acest meci!

Min. 57: Ocazie pentru România! Bancu a trimis mingea pe lângă poartă!

A început repriza secundă!

Min 45+3: Se termina prima repriză!

Min. 37: Eustaquio a șutat din afara careului mare la colțul lung, dar Moldovan a reușit să respingă.

Min. 34: Marius Marin recuperează o minge în zona careului de 16 metri al canadienilor, îi paseaza lui Stanciu, care trimite în bara porții Crepeau.

Min. 32: Ocazie pentru tricolori! Stanciu trimite peste poarte din interiorul careului de 16 metri.

Min. 22: GOL Canada! Horațiu Moldovan face o gafă uluitoare, după ce a încercat să-l dribleze pe Ahmed, însă a pierdut mingea, iar canadianul a dublat avantajul oaspeților!

Min. 16: O nouă ocazie pentru oaspeți! Oluwaseyi trimite spre poarta lui Moldovan, însă șutul canadianului este slab și pe centrul porții!

Min 11: GOL Canada! În urma unei lovituri libere, J. David deschide scorul cu capul din interiorul careului, după ce a profitat și de lipsa de marcaj a fundașilor români!

Min. 6: Ocazie pentru tricolori! Drăguș a trimis puțin pe lângă poartă după o centrare venită de la Dobre.

Min. 1: START DE PARTIDĂ!

UPDATE! Louis Munteanu, anunțat titular, s-a accidentat la încălzire, iar locul său în echipa de start va fi luat de Denis Drăguș.

Echipele de start:

România: Moldovan - Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu - R. Marin, M. Marin - Man, Stanciu, Dobre - Drăguș. Rezerve: Târnovanu, Sava, M. Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram.

Canada: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi. Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choiniere, Bliar, Hoilett, Saliba, Nelson, David.

UPDATE! Mare surpriză în primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada!

Mircea Lucescu i-a pierdut pe Daniel Bîrligea și Andrei Borza, iar Alexandru Chipciu a fost convocat de urgență pentru meciul amical cu Canada, dar și pentru duelul cu selecționata Ciprului, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Potrivit fanatik.ro, selecționerul României a alcătuit deja primul 11 pentru partida de vineri seară, iar Alex Dobre este marea surpriză pregătită de tehnicianul în vârstă de 80 de ani.

Echipa de start a României va arăta astfel: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Munteanu.

Naționala României revine pe teren în septembrie, când va juca a o partidă amicală și una din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul cu selecționata Canadei va avea loc pe cel mai mare stadion al țării și va fi transmis în format liveVIDEO-TEXT și pe a1.ro.

Selecționata pregătită de Mircea Lucescu se va pregăti apoi de disputa din preliminariile pentru turneul final de anul viitor. România se află într-o grupă cu 5 echipe în preliminariile turneului final de vara viitoare, iar în luna septembrie a venit rândul ei să stea o rundă, așa că nu va juca în etapa a 5-a din preliminarii, urmând să aibă meci oficial în runda a 6-a, cu Cipru, în deplasare, la Nicosia.

România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. După meciul amical, tricolorii își vor continua drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena, în Cipru, pe 9 septembrie, de la 21:45.

În continuare, în aceste preliminarii, Antena 1 va mai transmite alte două meciuri: România - Austria (12 octombrie) și România - San Marino (18 noiembrie).

30.000 de bilete vândute pentru România - Canada

Chiar dacă este doar un meci amical, fanii ”Tricolorilor” prezintă un interes major pentru meciul împotriva Canadei. Cu două zile înainte de partidă, FRF a dat 30.000 de bilete.

Ținând cont de interesul ridicat, sunt șanse mari ca la ora partidei în tribunele Arenei Naționale să fie peste 40.000 de suporteri ai naționalei României, anunță prosport.

Lotul de 26 de jucători al României ales de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru

Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Antena transmite meciurile României până în 2028, iar din 2026 are exclusivitate pentru 2 cicluri din jocurile naționalei.

Antena este World Cup în România cu transmisiile din 2026 și 2030 – primele turnee finale cu 48 de echipe și 104 meciuri, organizate în SUA, Canada și Mexic în 2026, și Spania, Portugalia, Maroc în 2030 (cu primele jocuri la centenarul Mondialului începând în Paraguay, Uruguay și Argentina).

