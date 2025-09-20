Șapte români participă la China Smash 2025, eveniment difuzat în exclusivitate pe AntenaPLAY (25 septembrie – 5 octombrie)

China Smash 2025, unul dintre cele mai importante turnee de tenis de masă ale sezonului, se va desfășura între 25 septembrie și 5 octombrie și va fi transmis în exclusivitate pe AntenaPLAY.

China Smash 2025, una dintre cele mai importante competiții de tenis de masă ale momentului, se va desfășura la Beijing, în perioada 25 septembrie – 5 octombrie, și va fi transmisă în exclusivitate pe AntenaPLAY.

Turneul are premii totale de 2.050.000 de dolari și reunește cei mai buni jucători ai lumii, iar România va fi reprezentată de șapte sportivi. Doi dintre ei, Bernadette Szőcs și Eliza Samara, vor evolua direct pe tabloul principal, în timp ce Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Iulian Chiriță, Eduard Ionescu și Ovidiu Ionescu vor lupta în calificări pentru un loc între cei mai buni.

