Știrea zilei din Liga 1: Dan Nistor semnează azi! Pe cine a ales mijlocașul între FCSB și Dinamo. Va avea un salariu uriaș

Finalul lunii august a adus o telenovelă de răsunet în fotbalul românesc: ”Dan Nistor la FCSB”. Dorința patronului vicecampioanei, Gigi Becali, de a avea un jucător tehnic la mijlocul terenului a agitat apele la rivala Dinamo. Azi, după mai multe zile de negocieri, Dan Nistor s-a decis cu cine semnează un nou contract!

Mijlocașul de 30 de ani de la Dinamo va continua în ”Ștefan cel Mare”. Dan Nistor își va prelungi contractul cu Dinamo și va câştiga undeva la 15,000 de euro pe lună, cel mai mare salariu din lotul ”câinilor”. Totodată, acesta ar fi cel mai mare salariu pe care Ionuț Negoiță l-a oferit de la venirea în "Groapă".

Dinamo a câștigat astfel o luptă importantă cu rivala FCSB. Transferul lui Dan Nistor la FCSB nu s-a concretizat, asta după ce Gigi Becali a înaintat mai multe oferte, ultima în valoare de 800.000 de euro și un salariu de 20.000 de euro pe lună pentru jucător.

"Am vorbit cu Negoiță, aștept răspunsul lor. Mi-l doresc de mult pe Nistor. Nistor va juca numai și numai lângă Pintilii. Caut un Nistor de 4-5 ani. Am luat - nu mi-a plăcut, am luat - nu mi-a plăcut. Vreau al doilea mijlocaș central, care să se miște cu mingea la picior. Vreau un optar-decar, dar nu prea e în România așa ceva. Doar Nistor. Îl am pe Moruțan, dar el e numai decar", spunea Gigi Becali pe 21 august.