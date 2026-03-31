"Tricolorii" joacă pentru "Il Luce"! Slovacia vs. România, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 21:45

După ce a ratat ultima şansă de calificare la Cupa Mondială, naţionala României întâlnește Slovacia într-o partidă amicală. Disputa care va avea loc la Bratislava, astăzi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, marchează ultimul meci al lui Mircea Lucescu în postura de selecționer.

Publicat: Marti, 31 Martie 2026, 09:31 | Actualizat Marti, 31 Martie 2026, 09:59
Cele mai importante faze din Slovacia - România vor putea fi urmărite în format LIVE VIDEO-TEXT pe a1.ro. MECIUL LIVE VIDEO POATE FI URMĂRIT AICI!

Confruntarea vine după ce ambele reprezentative au pierdut, săptămâna trecută, calificarea la Cupa Mondială de fotbal 2026. România a ratat prezența la World Cup 2026, după eşecul din semifinala play-off-ului cu Turcia, scor 0-1. Unicul gol al meciului de la Istanbul a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53. Surprinzător, Slovacia a ratat şi ea calificarea la mondial, după eşecul cu Kosovo, scor 3-4.

Atmosfera din lotul României este afectată nu doar de ratarea calificării, ci și ca urmare a problemelor medicale întâmpinate de selecționerul Mircea Lucescu, la antrenamentul de duminică. ”Il Luce” nu va fi prezent la Bratislava, după ce a leşinat în cantonament şi a fost transportat la Spitalul Universitar. În absenţa sa, echipa va fi condusă de secundul Ionel Gane.

România şi Slovacia s-au întâlnit ultima dată la EURO 2024. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele naţionale reuşind la momentul respectiv să se califice în optimi, cu “tricolorii” de pe primul loc în grupă.

Înaintea întâlnirii de la EURO 2024, România şi Slovacia au mai disputat alte trei meciuri amicale, în 2013, 2005 şi 2001. Toate cele trei partide s-au încheiat la egalitate, scor 1-1, 2-2, respectiv 0-0.

”Tricolorii” joacă pentru Mircea Lucescu! Nicolae Stanciu: ”A fost onoare să îl am ca antrenor!”

Căpitanul echipei naționale a declarat că el și colegii săi îşi doresc o victorie în meciul cu Slovacia pe care să o dedice selecționerului Mircea Lucescu, aflat în spital după ce i s-a făcut rău în timpul şedinței de pregătire de duminică dimineața.

”Atâta timp cât îmbrăcăm acest tricou şi reprezentăm o țară întreagă nu se poate vorbi despre un meci amical. Atâta timp cât ai emblema cu România şi ştii că o țară întreagă te urmăreşte nu ai cum să nu intri pe teren şi să dai 100%. Meciul are importanță pentru coeficient, pentru noi, în primul rând să ne respectăm meseria, să respectăm tricoul şi pe toți ceilalți pe care îi reprezentăm”.

”Cu siguranță meciul cu Slovacia va fi pentru domnul Lucescu. Sper să-i facem o bucurie, pentru că ştim cât de mult înseamnă fotbalul pentru el. Ştim că şi-ar fi dorit să fie aici alături de noi. Pentru el ne dorim să facem un meci bun şi la final să-i dedicăm victoria”, a afirmat Stanciu.

Selecționerul Mircea Lucescu a fost internat de urgență într-un spital din Capitală, după ce i s-a făcut rău, duminică, în timpul şedinței tehnice premergătoare unui antrenament.

Nicolae Stanciu îi transmite că a juca sub comanda sa a fost o onoare. ”Vreau să-i transmit sănătate domnului Lucescu şi să vă spun că toată lumea este mai liniştită şi mai bucuroasă pentru că ştim că este sănătos şi are o stare stabilă acum”.

”A fost onoare şi o plăcere pentru mine să am un antrenor ca Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori ai lumii. Nu pot să mă consider decât norocos că am avut şansa să lucrez cu el şi dacă meciul din Turcia a fost ultimul împreună vreau să-i urez multă sănătate şi în continuare să facă ceea ce îşi doreşte dânsul cel mai mult”, a mai spus căpitanul României.

La începutul acestui an, Mircea Lucescu a fost internat într-un spital din Capitală pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecții subcutanate. Ulterior, tehnicianul a plecat în străinătate pentru a obține o a doua opinie privind o altă problemă medicală.

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeş, 0/0), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

