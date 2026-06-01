Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, a născut. Ea și Liviu au publicat primele imagini cu bebelușul

Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, a născut. Ea și Liviu au publicat primele imagini cu bebelușul

Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, au devenit părinți! Băiețelul lor a și avut parte de prima ședință foto.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 09:07 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 09:18
Galerie
Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, a născut | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Delia și Liviu sunt cei mai fericiți părinți. Au un băiețel absolut superb care a reușit să le lumineze viața încă din primele momente în care a sosit pe lume. „Din momentul în care te-am întâlnit, am înțeles că există o iubire mai mare decât orice ne-am fi putut imagina. Ești cea mai frumoasă parte din noi. Te iubim infinit, băiețelul nostru!”, a scris Delia pe rețelele sociale. „Te iubim”, a scris Liviu, la rândul lui.

Citește și: Imagini superbe cu Delia din sezonul 9 Mireasa cu puțin timp înainte să nască. Cum arată cu burtica de gravidă

Primele imagini cu bebelușul Deliei și al lui Liviu din sezonul 9 Mireasa. Fosta concurentă a născut în urmă cu puțin timp: „Există o iubire mai mare decât orice ne-am fi putut imagina”

Câștigătorii sezonului 9 Mireasa au dorit o ședință foto specială pentru bebelușul lor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, au dezvăluit sexul bebelușului: „O iubire atât de mare pentru un suflet mic”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a început povestea de dragoste dintre Delia și Liviu

Povestea de dragoste dintre Delia și Liviu a început să prindă contur când ambii au avut parte de un eșec pe plan sentimental în casa Mireasa. La începutul sezonului 9 Mireasa, Liviu a intrat într-o relație cu Iuliana, iar Delia a avut apropieri cu Dediș. Lucrurile nu au funcționat în această formulă. Când Delia a mărturisit că simte o chimie față de Liviu, tânărul a confirmat că sentimentul e reciproc. Cei doi au început să se cunoască și au descoperit că se potrivesc. După primu sărut, Liviu i-a mărturisit Deliei că nu s-a mai simțit niciodată atât de îndrăgostit. Doamna Viorica, mama lui Liviu, a plăcut-o de la început pe Delia și le-a fost alături celor doi de-a lungul sezonului 9 Mireasa.

colaj cu delia si liviu
+6
Mai multe fotografii

Un moment dificil pentru cei doi a fost când și-au făcut unul altuia mărturisiri grele din trecut. În ciuda dezvăluirilor, cei doi și-au promis că vor fi alături unul de altul, indiferent de circumstanțe. Un moment care le-a consolidat relația a fost cel în care Liviu a câștigat task-ul cabinei telefonice, fata fiindu-i alături toată noaptea încurajându-și iubitul. Momentul logodnei a fost unul special, la Maramureș. După o călătorie cu Mocănița, Delia și Liviu au dansat purtând straie populare, iar la un moment dat Liviu s-a așezat în genunchi și și-a întrebat iubita dacă vrea să fie soția lui. Delia a fost foarte emoționată când a auzit întrebarea și înainte de mult așteptatul „Da”, fata a izbucnit în lacrimi. După un sezon în care s-au îndrăgostit, s-au cunoscut, s-au susținut și și-au făcut planuri de viitor împreună, Delia și Liviu au decis să se căsătorească în Finala Mireasa și să devină familia Negrea.

Mireasa, sezon 13. Cum a răspuns Daniela acuzației că și-ar fi înșelat fostul iubit...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român Ce a spus Sorana Cîrstea de Ion Ţiriac, după ce la începutul anului s-a despărţit de fiul miliardarului român
Observatornews.ro Performanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvare Performanţă rară pentru un labrador din România. Tobi a intrat într-un club select al câinilor de salvare
Antena 3 Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
Comentarii


Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Mireasa, sezon 13. Cum a răspuns Daniela acuzației că și-ar fi înșelat fostul iubit
Mireasa, sezon 13. Cum a răspuns Daniela acuzației că și-ar fi înșelat fostul iubit
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Raluca și Emilia. Pe cine a votat publicul
Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Raluca și Emilia. Pe cine a votat publicul
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x