Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, a născut. Ea și Liviu au publicat primele imagini cu bebelușul

Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, au devenit părinți! Băiețelul lor a și avut parte de prima ședință foto.

Delia și Liviu sunt cei mai fericiți părinți. Au un băiețel absolut superb care a reușit să le lumineze viața încă din primele momente în care a sosit pe lume. „Din momentul în care te-am întâlnit, am înțeles că există o iubire mai mare decât orice ne-am fi putut imagina. Ești cea mai frumoasă parte din noi. Te iubim infinit, băiețelul nostru!”, a scris Delia pe rețelele sociale. „Te iubim”, a scris Liviu, la rândul lui.

Câștigătorii sezonului 9 Mireasa au dorit o ședință foto specială pentru bebelușul lor.

Cum a început povestea de dragoste dintre Delia și Liviu

Povestea de dragoste dintre Delia și Liviu a început să prindă contur când ambii au avut parte de un eșec pe plan sentimental în casa Mireasa. La începutul sezonului 9 Mireasa, Liviu a intrat într-o relație cu Iuliana, iar Delia a avut apropieri cu Dediș. Lucrurile nu au funcționat în această formulă. Când Delia a mărturisit că simte o chimie față de Liviu, tânărul a confirmat că sentimentul e reciproc. Cei doi au început să se cunoască și au descoperit că se potrivesc. După primu sărut, Liviu i-a mărturisit Deliei că nu s-a mai simțit niciodată atât de îndrăgostit. Doamna Viorica, mama lui Liviu, a plăcut-o de la început pe Delia și le-a fost alături celor doi de-a lungul sezonului 9 Mireasa.

Un moment dificil pentru cei doi a fost când și-au făcut unul altuia mărturisiri grele din trecut. În ciuda dezvăluirilor, cei doi și-au promis că vor fi alături unul de altul, indiferent de circumstanțe. Un moment care le-a consolidat relația a fost cel în care Liviu a câștigat task-ul cabinei telefonice, fata fiindu-i alături toată noaptea încurajându-și iubitul. Momentul logodnei a fost unul special, la Maramureș. După o călătorie cu Mocănița, Delia și Liviu au dansat purtând straie populare, iar la un moment dat Liviu s-a așezat în genunchi și și-a întrebat iubita dacă vrea să fie soția lui. Delia a fost foarte emoționată când a auzit întrebarea și înainte de mult așteptatul „Da”, fata a izbucnit în lacrimi. După un sezon în care s-au îndrăgostit, s-au cunoscut, s-au susținut și și-au făcut planuri de viitor împreună, Delia și Liviu au decis să se căsătorească în Finala Mireasa și să devină familia Negrea.