Toate echipele participante trebuie să trimită loturile finale până la termenul-limită de 1 iunie.
Loturile oficiale complete ale echipelor participante la Cupa Mondială FIFA 2026
Cu toate acestea, naționalele pot opera modificări din cauza accidentărilor sau problemelor medicale până cu 24 de ore înainte de disputarea primului lor meci, arată acest site.
GRUPA A
Mexic
-
Africa de Sud
Portari
Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
Ricardo Goss (Siwelele)
Sipho Chaine (Orlando Pirates)
Fundași
Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)
Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)
Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)
Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, SUA)
Bradley Cross (Kaizer Chiefs)
Thabang Matuludi (Polokwane City)
Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)
Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)
Ime Okon (Hannover 96, Germania)
Samukele Kabini (Molde FK, Norvegia)
Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, SUA)
Mijlocași
Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)
Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)
Thalente Mbatha (Orlando Pirates)
Sphephelo Sithole (Tondela, Portugalia)
Atacanți
Oswin Appollis (Orlando Pirates)
Tshepang Moremi (Orlando Pirates)
Evidence Makgopa (Orlando Pirates)
Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)
Lyle Foster (Burnley, Anglia)
Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)
Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)
Thapelo Maseko (AEL Limassol, Cipru)
Selecționer
Hugo Broos
Coreea de Sud
Portari
Jo Hyun-Woo (Ulsan HD)
Kim Seung-Gyu (FC Tokyo)
Song Bum-Keun (Jeonbuk Hyundai)
Fundași
Kim Min-Jae (Bayern Munchen)
Jo Yu-Min (Sharjah)
Lee Han-Beom (Midtjylland)
Kim Tae-Hyun (Kashima Antlers)
Park Jin-Seop (Zhejiang FC)
Lee Ki-Hyeok (Gangwon FC)
Lee Tae-Seok (Austria Viena)
Seol Young-Woo (Steaua Roșie Belgrad)
Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach)
Kim Moon-Hwan (Daejeon Hana)
Mijlocași
Yang Hyun-Jun (Celtic)
Paik Seung-Ho (Birmingham City)
Hwang In-Beom (Feyenoord)
Kim Jin-Kyu (Jeonbuk Hyundai)
Bae Jun-Ho (Stoke City)
Um Ji-Sung (Swansea City)
Hwang Hee-Chan (Wolverhampton Wanderers)
Lee Dong-Gyeong (Ulsan HD)
Lee Jae-Sung (Mainz)
Lee Kang-In (Paris Saint-Germain)
Atacanți
Oh Hyun-Kyu (Beșiktaș)
Son Heung-Min (LAFC)
Cho Kyu-Sung (Midtjylland)
Selecționer
Hong Myung-bo
Cehia
Portari
Lukáš Horníček (Braga)
Matěj Kovář (PSV Eindhoven)
Jindřich Staněk (Slavia Praga)
Fundași
Vladimír Coufal (Hoffenheim)
David Douděra (Slavia Praga)
Tomáš Holeš (Slavia Praga)
Robin Hranáč (Hoffenheim)
Štěpán Chaloupek (Slavia Praga)
David Jurásek (Slavia Praga)
Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers)
Jaroslav Zelený (Slavia Praga)
David Zima (Slavia Praga)
Mijlocași
Lukáš Červ (Viktoria Plzeň)
Vladimír Darida (Hradec Králové)
Lukáš Provod (Slavia Praga)
Michal Sadílek (Slavia Praga)
Hugo Sochůrek (Sparta Praga)
Alexandr Sojka (Viktoria Plzeň)
Tomáš Souček (West Ham United)
Pavel Šulc (Lyon)
Denis Višinský (Viktoria Plzeň)
Atacanți
Adam Hložek (Hoffenheim)
Tomáš Chorý (Slavia Praga)
Mojmír Chytil (Slavia Praga)
Jan Kuchta (Sparta Praga)
Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
Selecționer
Miroslav Koubek
GRUPA B
Bosnia și Herțegovina
Portari
Nikola Vasilj (St. Pauli)
Martin Zlomislić (Rijeka)
Osman Hadžikić (Slaven Belupo)
Fundași
Sead Kolašinac (Atalanta)
Amar Dedić (Benfica)
Nihad Mujakić (Gaziantep)
Nikola Katić (Schalke 04)
Tarik Muharemović (Sassuolo)
Stjepan Radeljić (Rijeka)
Dennis Hadžikadunić (Sampdoria)
Nidal Čelik (Lens)
Mijlocași
Amir Hadžiahmetović (Hull City)
Ivan Šunjić (Pafos)
Ivan Bašić (Astana)
Dženis Burnić (Karlsruher SC)
Ermin Mahmić (Slovan Liberec)
Benjamin Tahirović (Brøndby)
Amar Memić (Viktoria Plzeň)
Armin Gigović (Young Boys)
Kerim Alajbegović (RB Salzburg)
Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven)
Atacanți
Ermedin Demirović (VfB Stuttgart)
Jovo Lukić (Universitatea Cluj)
Samed Baždar (Jagiellonia Białystok)
Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach)
Edin Džeko (Schalke 04)
Selecționer
Sergej Barbarez
Canada
Portari
Dayne St. Clair (Inter Miami)
Maxime Crépeau (Orlando City)
Owen Goodman (Crystal Palace)
Fundași
Alistair Johnston (Celtic)
Derek Cornelius (Marseille)
Richie Laryea (Toronto FC)
Niko Sigur (Hajduk Split)
Joel Waterman (Chicago Fire)
Luc de Fougerolles (Fulham)
Moïse Bombito (Nice)
Alphonso Davies (Bayern Munchen)
Alfie Jones (Middlesbrough)
Canada
Mijlocași
Stephen Eustáquio (FC Porto)
Ismaël Koné (Sassuolo)
Tajon Buchanan (Villarreal)
Mathieu Choinière (Los Angeles FC)
Ali Ahmed (Norwich City)
Nathan Saliba (Anderlecht)
Liam Millar (Hull City)
Marcelo Flores (Tigres UANL)
Jacob Shaffelburg (Toronto FC)
Jonathan Osorio (Toronto FC)
Atacanți
Jonathan David (Juventus)
Cyle Larin (Southampton)
Tani Oluwaseyi (Villarreal)
Promise David (Union Saint-Gilloise)
Selecționer
Jesse Marsch
Qatar
-
Elveția
Portari
Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
Marvin Keller (Young Boys)
Yvon Mvogo (Lorient)
Fundași
Ricardo Rodríguez (Real Betis)
Silvan Widmer (Mainz)
Manuel Akanji (Inter Milano)
Miro Muheim (Hamburg)
Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)
Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt)
Luca Jaquez (Stuttgart)
Eray Cömert (Valencia)
Mijlocași
Johan Manzambi (Freiburg)
Granit Xhaka (Sunderland)
Remo Freuler (Bologna)
Denis Zakaria (Monaco)
Ardon Jashari (AC Milan)
Michel Aebischer (Pisa)
Djibril Sow (Sevilla)
Christian Fassnacht (Young Boys)
Fabian Rieder (Augsburg)
Atacanți
Noah Okafor (Leeds United)
Dan Ndoye (Nottingham Forest)
Zeki Amdouni (Burnley)
Breel Embolo (Rennes)
Rubén Vargas (Sevilla)
Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf)
Selecționer
Murat Yakin
GRUPA C
Brazilia
Portari
Alisson (Liverpool)
Éderson (Fenerbahçe)
Weverton (Grêmio)
Fundași
Alex Sandro (Flamengo)
Bremer (Juventus)
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit Sankt Petersburg)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Léo Pereira (Flamengo)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Roger Ibañez (Al Ahli)
Wesley (AS Roma)
Mijlocași
Bruno Guimarães (Newcastle United)
Casemiro (Manchester United)
Danilo Santos (Botafogo)
Fabinho (Al Ittihad)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacanți
Endrick (Lyon)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Thiago (Brentford)
Luiz Henrique (Zenit Sankt Petersburg)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar (Santos)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Vinícius Júnior (Real Madrid)
Selectioner - Carlo Ancelotti
Haiti
Portari
Johny Placide (Bastia)
Alexandre Pierre (Sochaux)
Josué Duverger (Cosmos Koblenz)
Fundași
Carlens Arcus (Angers)
Wilguens Paugain (Zulte Waregem)
Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks)
Martin Expérience (Nancy)
Jean-Kévin Duverne (Gent)
Ricardo Adé (LDU Quito)
Hannes Delcroix (Lugano)
Keeto Thermoncy (Young Boys)
Mijlocași
Carl Fred Sainté (El Paso Locomotive)
Leverton Pierre (Vizela)
Danley Jean Jacques (Philadelphia Union)
Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers)
Woodensky Pierre (Violette)
Dominique Simon (FC Tatran Prešov)
Atacanți
Don Deedson Louicius (FC Dallas)
Josué Casimir (Auxerre)
Derrick Etienne (Toronto FC)
Ruben Providence (Almere)
Duckens Nazon (Esteghlal)
Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor)
Wilson Isidor (Sunderland)
Yassin Fortuné (Vizela)
Lenny Joseph (Ferencváros)
Selecționer: Sebastien Migné
Maroc
Portari
Yassine Bounou (Al Hilal)
Munir El Kajoui (RS Berkane)
Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)
Fundași
Noussair Mazraoui (Manchester United)
Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven)
Youssef Belammari (Al Ahly)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Zakaria El Ouahdi (KRC Genk)
Chadi Riad (Crystal Palace)
Nayef Aguerd (Marseille)
Redouane Halhal (KV Mechelen)
Issa Diop (Fulham)
Mijlocași
Samir El Mourabet (Strasbourg)
Ayyoub Bouaddi (Lille)
Neil El Aynaoui (AS Roma)
Sofyan Amrabat (Real Betis)
Azzedine Ounahi (Girona)
Bilal El Khannouss (Stuttgart)
Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
Atacanți
Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)
Chemsdine Talbi (Sunderland)
Soufiane Rahimi (Al Ain)
Ayoub El Kaabi (Olympiacos)
Brahim Diaz (Real Madrid)
Yassine Gessime (Strasbourg)
Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt)
Selecționer: Mohamed Wahbi
Scoția
Portari
Angus Gunn (Nottingham Forest)
Craig Gordon (Heart of Midlothian)
Liam Kelly (Rangers)
Fundași
Aaron Hickey (Brentford)
Nathan Patterson (Everton)
Andy Robertson (Liverpool)
Kieran Tierney (Celtic)
Grant Hanley (Hibernian)
Jack Hendry (Al-Ettifaq)
John Souttar (Rangers)
Scott McKenna (Dinamo Zagreb)
Dom Hyam (Wrexham)
Anthony Ralston (Celtic)
Mijlocași
Scott McTominay (Napoli)
John McGinn (Aston Villa)
Billy Gilmour (Napoli)
Ryan Christie (Bournemouth)
Lewis Ferguson (Bologna)
Kenny McLean (Norwich City)
Ben Gannon-Doak (Bournemouth)
Findlay Curtis (Rangers)
Atacanți
Che Adams (Torino)
Lyndon Dykes (Birmingham City)
Lawrence Shankland (Hearts)
George Hirst (Ipswich Town)
Ross Stewart (Southampton)
Selecționer: Steve Clarke
GRUPA D
Australia
Portari
Patrick Beach (Melbourne City)
Paul Izzo (Randers FC)
Mathew Ryan (Levante UD)
Fundași
Aziz Behich (Melbourne City)
Jordan Bos (Feyenoord)
Cameron Burgess (Swansea City)
Alessandro Circati (Parma)
Milos Degenek (APOEL)
Jason Geria (Albirex Niigata)
Lucas Herrington (Colorado Rapids)
Jacob Italiano (Grazer AK)
Harry Souttar (Leicester City)
Kai Trewin (New York City FC)
Mijlocași
Cameron Devlin (Hearts)
Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)
Jackson Irvine (St. Pauli)
Connor Metcalfe (St. Pauli)
Aiden O’Neill (New York City FC)
Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
Atacanți
Nestory Irankunda (Watford)
Mathew Leckie (Melbourne City)
Awer Mabil (CD Castellón)
Mohamed Toure (Norwich City)
Nishan Velupillay (Melbourne Victory)
Cristian Volpato (Sassuolo)
Tete Yengi (Machida Zelvia)
Selecționer: Tony Popovic
Paraguay
Lotul urmează să fie anunțat (TBC).
Statele Unite ale Americii
Portari
Chris Brady (Chicago Fire)
Matt Freese (New York City FC)
Matt Turner (New England Revolution)
Fundași
Max Arfsten (Columbus Crew)
Sergiño Dest (PSV Eindhoven)
Alex Freeman (Villarreal)
Mark McKenzie (Toulouse)
Tim Ream (Charlotte FC)
Chris Richards (Crystal Palace)
Antonee Robinson (Fulham)
Miles Robinson (FC Cincinnati)
Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)
Auston Trusty (Celtic)
Mijlocași
Tyler Adams (Bournemouth)
Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)
Weston McKennie (Juventus)
Cristian Roldan (Seattle Sounders)
Mijlocași ofensivi / Extremi
Brenden Aaronson (Leeds United)
Christian Pulisic (AC Milan)
Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)
Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
Tim Weah (Marseille)
Alejandro Zendejas (Club América)
Atacanți
Folarin Balogun (AS Monaco)
Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)
Haji Wright (Coventry City)
Selecționer: Mauricio Pochettino
Turcia
Lotul urmează să fie anunțat (TBC).
GRUPA E
Coasta de Fildeș
Portari
Yahia Fofana (Rizespor)
Mohamed Koné (Charleroi)
Alban Lafont (Panathinaikos)
Fundași
Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)
Clément Akpa (Auxerre)
Ousmane Diomande (Sporting CP)
Guela Doué (Strasbourg)
Ghislain Konan (Gil Vicente)
Odilon Kossounou (Atalanta)
Evan Ndicka (AS Roma)
Wilfried Singo (Galatasaray)
Mijlocași
Seko Fofana (FC Porto)
Parfait Guiagon (Charleroi)
Franck Kessié (Al Ahli)
Christ Inao Oulaï (Trabzonspor)
Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest)
Jean Michaël Seri (NK Maribor)
Atacanți
Simon Adingra (AS Monaco)
Ange-Yoan Bonny (Inter Milano)
Amad Diallo (Manchester United)
Oumar Diakité (Cercle Brugge)
Yan Diomande (RB Leipzig)
Evann Guessand (Aston Villa)
Nicolas Pépé (Villarreal)
Bazoumana Touré (Hoffenheim)
Elye Wahi (Nice)
Selecționer: Emerse Faé
Curaçao
Portari
Eloy Room (Miami FC)
Tyrick Bodak (Telstar)
Trevor Doornbusch (VVV Venlo)
Fundași
Riechedly Bazoer (Konyaspor)
Joshua Brenet (Kayserispor)
Roshon van Eijma (RKC Waalwijk)
Sherel Floranus (PEC Zwolle)
Deveron Fonville (NEC Nijmegen)
Jurien Gaari (Abha)
Armando Obispo (PSV Eindhoven)
Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
Mijlocași
Juninho Bacuna (Volendam)
Leandro Bacuna (Iğdır FK)
Livano Comenencia (Zurich)
Kevin Felida (Den Bosch)
Ar'jany Martha (Rotherham United)
Tyrese Noslin (Telstar)
Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
Atacanți
Jeremy Antonisse (Kifisia)
Tahith Chong (Sheffield United)
Kenji Gorré (Maccabi Haifa)
Sontje Hansen (Middlesbrough)
Gervane Kastaneer (Terengganu)
Brandley Kuwas (Volendam)
Jurgen Locadia (Miami FC)
Jearl Margaritha (Beveren)
Selecționer: Dick Advocaat
Ecuador
Lotul urmează să fie anunțat (TBC).
Germania
Portari
Manuel Neuer (Bayern Munchen)
Oliver Baumann (Hoffenheim)
Alexander Nübel (Stuttgart)
Fundași
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Joshua Kimmich (Bayern Munchen)
Jonathan Tah (Bayern Munchen)
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
David Raum (RB Leipzig)
Malick Thiaw (Newcastle United)
Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)
Mijlocași
Florian Wirtz (Liverpool)
Jamal Musiala (Bayern Munchen)
Leon Goretzka (Bayern Munchen)
Alexander Pavlovic (Bayern Munchen)
Pascal Groß (Borussia Dortmund)
Angelo Stiller (Stuttgart)
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Nadiem Amiri (Mainz)
Atacanți
Kai Havertz (Arsenal)
Leroy Sané (Galatasaray)
Deniz Undav (Stuttgart)
Jamie Leweling (Stuttgart)
Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
Nick Woltemade (Newcastle United)
Lennart Karl (Bayern Munchen)
Japonia
Portari
Zion Suzuki (Parma)
Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima)
Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)
Fundași
Yūto Nagatomo (FC Tokyo)
Shogo Taniguchi (Sint-Truiden)
Ko Itakura (Ajax)
Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
Takehiro Tomiyasu (Ajax)
Hiroki Ito (Bayern Munchen)
Ayumu Seko (Le Havre)
Yukinari Sugawara (Werder Bremen)
Mijlocași
Junnosuke Suzuki (Copenhaga)
Wataru Endo (Liverpool)
Junya Ito (Genk)
Daichi Kamada (Crystal Palace)
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)
Ao Tanaka (Leeds United)
Keito Nakamura (Reims)
Kaishu Sano (Mainz)
Takefusa Kubo (Real Sociedad)
Yuito Suzuki (Freiburg)
Atacanți
Koki Ogawa (NEC Nijmegen)
Daizen Maeda (Celtic)
Ayase Ueda (Feyenoord)
Kento Shiogai (VfL Wolfsburg)
Keisuke Goto (Sint-Truiden)
Selecționer: Hajime Moriyasu
Olanda
Portari
Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
Robin Roefs (Sunderland)
Bart Verbruggen (Brighton)
Fundași
Nathan Aké (Manchester City)
Denzel Dumfries (Inter Milano)
Jorrel Hato (Chelsea)
Jurriën Timber (Arsenal)
Jan Paul van Hecke (Brighton)
Micky van de Ven (Tottenham)
Virgil van Dijk (Liverpool)
Mijlocași
Frenkie de Jong (Barcelona)
Marten de Roon (Atalanta)
Ryan Gravenberch (Liverpool)
Teun Koopmeiners (Juventus)
Tijjani Reijnders (Manchester City)
Guus Til (PSV Eindhoven)
Quinten Timber (Marseille)
Mats Wieffer (Brighton)
Atacanți
Brian Brobbey (Sunderland)
Memphis Depay (Corinthians)
Cody Gakpo (Liverpool)
Justin Kluivert (Bournemouth)
Noa Lang (Galatasaray)
Donyell Malen (AS Roma)
Crysencio Summerville (West Ham United)
Wout Weghorst (Ajax)
Selecționer: Ronald Koeman
Suedia
Portari
Viktor Johansson (Stoke City)
Kristoffer Nordfeldt (AIK)
Jacob Widell Zetterström (Derby County)
Fundași
Hjalmar Ekdal (Burnley)
Gabriel Gudmundsson (Leeds United)
Isak Hien (Atalanta)
Emil Holm (Juventus)
Gustaf Lagerbielke (Braga)
Victor Lindelöf (Aston Villa)
Erik Smith (St. Pauli)
Carl Starfelt (Celta Vigo)
Elliot Stroud (Mjällby)
Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
Mijlocași
Taha Ali (Malmö)
Yasin Ayari (Brighton)
Lucas Bergvall (Tottenham)
Jesper Karlström (Udinese)
Ken Sema (Pafos)
Mattias Svanberg (Wolfsburg)
Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)
Atacanți
Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)
Anthony Elanga (Newcastle United)
Viktor Gyökeres (Arsenal)
Alexander Isak (Liverpool)
Gustaf Nilsson (Club Brugge)
Benjamin Nygren (Celtic)
Selecționer: Graham Potter
Tunisia
Portari
Aymen Dahmen (CS Sfaxien)
Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel)
Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)
Fundași
Montassar Talbi (Lorient)
Dylan Bronn (Servette)
Omar Rekik (Maribor)
Yan Valery (Young Boys)
Ali Abdi (Nice)
Moutaz Neffati (IFK Norrköping)
Raed Chikhaoui (US Monastir)
Adam Arous (Kasımpaşa)
Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis)
Mijlocași
Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)
Hannibal Mejbri (Burnley)
Anis Ben Slimane (Norwich City)
Hadj Mahmoud (Lugano)
Rani Khedira (Union Berlin)
Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Atacanți
Elias Achouri (Copenhaga)
Ismaël Gharbi (Augsburg)
Elias Saad (Hannover 96)
Sebastian Tounekti (Celtic)
Firas Chaouat (Club Africain)
Khalil Ayari (Paris Saint-Germain)
Hazem Mastouri (Dynamo Mahacikala)
Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps)
Selecționer: Sabri Lamouchi
GRUPA G
Belgia
Portari
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Senne Lammens (Manchester United)
Mike Penders (Chelsea)
Fundași
Timothy Castagne (Fulham)
Zeno Debast (Sporting CP)
Maxim De Cuyper (Brighton)
Koni De Winter (AC Milan)
Brandon Mechele (Club Brugge)
Thomas Meunier (Lille)
Nathan Ngoy (Lille)
Joaquin Seys (Club Brugge)
Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
Mijlocași
Kevin De Bruyne (Napoli)
Amadou Onana (Aston Villa)
Nicolas Raskin (Rangers)
Youri Tielemans (Aston Villa)
Hans Vanaken (Club Brugge)
Axel Witsel (Girona)
Atacanți
Charles De Ketelaere (Atalanta)
Jérémy Doku (Manchester City)
Matias Fernandez-Pardo (Lille)
Romelu Lukaku (Napoli)
Dodi Lukebakio (Benfica)
Diego Moreira (Strasbourg)
Alexis Saelemaekers (AC Milan)
Leandro Trossard (Arsenal)
Selecționer: Rudi Garcia
Grupa L
CROAȚIA
Portari:
Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhaga), Ivor Pandur (Hull City)
Fundași:
Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern Munchen), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (Hamburg)
Mijlocași:
Luka Modrić (AC Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter Milano), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)
Atacanți:
Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanović (Freiburg)
Selecționer: Zlatko Dalić
ANGLIA
Portari:
Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Fundași:
Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)
Mijlocași:
Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Atacanți:
Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munchen), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, împrumutat de la Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)
Selecționer: Thomas Tuchel
PANAMA
Portari:
Orlando Mosquera (Al Fayha), Luis Mejía (Nacional), César Samudio (Marathón)
Fundași:
César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)
Mijlocași:
Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarias Londoño (Universidad Católica)
Atacanți:
Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Saprissa)
Selecționer: Thomas ChristiansenCei mai bine plătiți fotbaliști care vor participa la Cupa Mondială 2026. Despre cine e vorba...