Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri

Loturile oficiale complete ale echipelor participante la Cupa Mondială FIFA 2026

De la cei mai mari superstars ai fotbalului mondial, precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Harry Kane, Lamine Yamal și, da, Neymar, până la nume mai puțin cunoscute din naționalele aflate la prima participare la Cupa Mondială, precum Capul Verde și Curaçao, acestea sunt listele complete ale jucătorilor care își vor reprezenta țările la cel mai important spectacol fotbalistic al planetei în acest an.

Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 09:23 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 09:27
Toate echipele participante trebuie să trimită loturile finale până la termenul-limită de 1 iunie.

Cu toate acestea, naționalele pot opera modificări din cauza accidentărilor sau problemelor medicale până cu 24 de ore înainte de disputarea primului lor meci, arată acest site.

GRUPA A

Mexic

Africa de Sud

Portari

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Ricardo Goss (Siwelele)

Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Fundași

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns)

Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns)

Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns)

Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, SUA)

Bradley Cross (Kaizer Chiefs)

Thabang Matuludi (Polokwane City)

Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates)

Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates)

Ime Okon (Hannover 96, Germania)

Samukele Kabini (Molde FK, Norvegia)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, SUA)

Mijlocași

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)

Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

Thalente Mbatha (Orlando Pirates)

Sphephelo Sithole (Tondela, Portugalia)

Atacanți

Oswin Appollis (Orlando Pirates)

Tshepang Moremi (Orlando Pirates)

Evidence Makgopa (Orlando Pirates)

Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)

Lyle Foster (Burnley, Anglia)

Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns)

Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)

Thapelo Maseko (AEL Limassol, Cipru)

Selecționer

Hugo Broos

Coreea de Sud

Portari

Jo Hyun-Woo (Ulsan HD)

Kim Seung-Gyu (FC Tokyo)

Song Bum-Keun (Jeonbuk Hyundai)

Fundași

Kim Min-Jae (Bayern Munchen)

Jo Yu-Min (Sharjah)

Lee Han-Beom (Midtjylland)

Kim Tae-Hyun (Kashima Antlers)

Park Jin-Seop (Zhejiang FC)

Lee Ki-Hyeok (Gangwon FC)

Lee Tae-Seok (Austria Viena)

Seol Young-Woo (Steaua Roșie Belgrad)

Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach)

Kim Moon-Hwan (Daejeon Hana)

Mijlocași

Yang Hyun-Jun (Celtic)

Paik Seung-Ho (Birmingham City)

Hwang In-Beom (Feyenoord)

Kim Jin-Kyu (Jeonbuk Hyundai)

Bae Jun-Ho (Stoke City)

Um Ji-Sung (Swansea City)

Hwang Hee-Chan (Wolverhampton Wanderers)

Lee Dong-Gyeong (Ulsan HD)

Lee Jae-Sung (Mainz)

Lee Kang-In (Paris Saint-Germain)

Atacanți

Oh Hyun-Kyu (Beșiktaș)

Son Heung-Min (LAFC)

Cho Kyu-Sung (Midtjylland)

Selecționer

Hong Myung-bo

Cehia

Portari

Lukáš Horníček (Braga)

Matěj Kovář (PSV Eindhoven)

Jindřich Staněk (Slavia Praga)

Fundași

Vladimír Coufal (Hoffenheim)

David Douděra (Slavia Praga)

Tomáš Holeš (Slavia Praga)

Robin Hranáč (Hoffenheim)

Štěpán Chaloupek (Slavia Praga)

David Jurásek (Slavia Praga)

Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers)

Jaroslav Zelený (Slavia Praga)

David Zima (Slavia Praga)

Mijlocași

Lukáš Červ (Viktoria Plzeň)

Vladimír Darida (Hradec Králové)

Lukáš Provod (Slavia Praga)

Michal Sadílek (Slavia Praga)

Hugo Sochůrek (Sparta Praga)

Alexandr Sojka (Viktoria Plzeň)

Tomáš Souček (West Ham United)

Pavel Šulc (Lyon)

Denis Višinský (Viktoria Plzeň)

Atacanți

Adam Hložek (Hoffenheim)

Tomáš Chorý (Slavia Praga)

Mojmír Chytil (Slavia Praga)

Jan Kuchta (Sparta Praga)

Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Selecționer

Miroslav Koubek

GRUPA B

Bosnia și Herțegovina

Portari

Nikola Vasilj (St. Pauli)

Martin Zlomislić (Rijeka)

Osman Hadžikić (Slaven Belupo)

Fundași

Sead Kolašinac (Atalanta)

Amar Dedić (Benfica)

Nihad Mujakić (Gaziantep)

Nikola Katić (Schalke 04)

Tarik Muharemović (Sassuolo)

Stjepan Radeljić (Rijeka)

Dennis Hadžikadunić (Sampdoria)

Nidal Čelik (Lens)

Mijlocași

Amir Hadžiahmetović (Hull City)

Ivan Šunjić (Pafos)

Ivan Bašić (Astana)

Dženis Burnić (Karlsruher SC)

Ermin Mahmić (Slovan Liberec)

Benjamin Tahirović (Brøndby)

Amar Memić (Viktoria Plzeň)

Armin Gigović (Young Boys)

Kerim Alajbegović (RB Salzburg)

Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven)

Atacanți

Ermedin Demirović (VfB Stuttgart)

Jovo Lukić (Universitatea Cluj)

Samed Baždar (Jagiellonia Białystok)

Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach)

Edin Džeko (Schalke 04)

Selecționer

Sergej Barbarez

Canada

Portari

Dayne St. Clair (Inter Miami)

Maxime Crépeau (Orlando City)

Owen Goodman (Crystal Palace)

Fundași

Alistair Johnston (Celtic)

Derek Cornelius (Marseille)

Richie Laryea (Toronto FC)

Niko Sigur (Hajduk Split)

Joel Waterman (Chicago Fire)

Luc de Fougerolles (Fulham)

Moïse Bombito (Nice)

Alphonso Davies (Bayern Munchen)

Alfie Jones (Middlesbrough)

Mijlocași

Stephen Eustáquio (FC Porto)

Ismaël Koné (Sassuolo)

Tajon Buchanan (Villarreal)

Mathieu Choinière (Los Angeles FC)

Ali Ahmed (Norwich City)

Nathan Saliba (Anderlecht)

Liam Millar (Hull City)

Marcelo Flores (Tigres UANL)

Jacob Shaffelburg (Toronto FC)

Jonathan Osorio (Toronto FC)

Atacanți

Jonathan David (Juventus)

Cyle Larin (Southampton)

Tani Oluwaseyi (Villarreal)

Promise David (Union Saint-Gilloise)

Selecționer

Jesse Marsch

Qatar

Elveția

Portari

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Marvin Keller (Young Boys)

Yvon Mvogo (Lorient)

Fundași

Ricardo Rodríguez (Real Betis)

Silvan Widmer (Mainz)

Manuel Akanji (Inter Milano)

Miro Muheim (Hamburg)

Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)

Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt)

Luca Jaquez (Stuttgart)

Eray Cömert (Valencia)

Mijlocași

Johan Manzambi (Freiburg)

Granit Xhaka (Sunderland)

Remo Freuler (Bologna)

Denis Zakaria (Monaco)

Ardon Jashari (AC Milan)

Michel Aebischer (Pisa)

Djibril Sow (Sevilla)

Christian Fassnacht (Young Boys)

Fabian Rieder (Augsburg)

Atacanți

Noah Okafor (Leeds United)

Dan Ndoye (Nottingham Forest)

Zeki Amdouni (Burnley)

Breel Embolo (Rennes)

Rubén Vargas (Sevilla)

Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf)

Selecționer

Murat Yakin

GRUPA C

Brazilia

Portari

Alisson (Liverpool)

Éderson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

Fundași

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit Sankt Petersburg)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Roger Ibañez (Al Ahli)

Wesley (AS Roma)

Mijlocași

Bruno Guimarães (Newcastle United)

Casemiro (Manchester United)

Danilo Santos (Botafogo)

Fabinho (Al Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacanți

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit Sankt Petersburg)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Selectioner - Carlo Ancelotti

Haiti

Portari

Johny Placide (Bastia)

Alexandre Pierre (Sochaux)

Josué Duverger (Cosmos Koblenz)

Fundași

Carlens Arcus (Angers)

Wilguens Paugain (Zulte Waregem)

Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks)

Martin Expérience (Nancy)

Jean-Kévin Duverne (Gent)

Ricardo Adé (LDU Quito)

Hannes Delcroix (Lugano)

Keeto Thermoncy (Young Boys)

Mijlocași

Carl Fred Sainté (El Paso Locomotive)

Leverton Pierre (Vizela)

Danley Jean Jacques (Philadelphia Union)

Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers)

Woodensky Pierre (Violette)

Dominique Simon (FC Tatran Prešov)

Atacanți

Don Deedson Louicius (FC Dallas)

Josué Casimir (Auxerre)

Derrick Etienne (Toronto FC)

Ruben Providence (Almere)

Duckens Nazon (Esteghlal)

Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor)

Wilson Isidor (Sunderland)

Yassin Fortuné (Vizela)

Lenny Joseph (Ferencváros)

Selecționer: Sebastien Migné

Maroc

Portari

Yassine Bounou (Al Hilal)

Munir El Kajoui (RS Berkane)

Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)

Fundași

Noussair Mazraoui (Manchester United)

Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven)

Youssef Belammari (Al Ahly)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Zakaria El Ouahdi (KRC Genk)

Chadi Riad (Crystal Palace)

Nayef Aguerd (Marseille)

Redouane Halhal (KV Mechelen)

Issa Diop (Fulham)

Mijlocași

Samir El Mourabet (Strasbourg)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Neil El Aynaoui (AS Roma)

Sofyan Amrabat (Real Betis)

Azzedine Ounahi (Girona)

Bilal El Khannouss (Stuttgart)

Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Atacanți

Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)

Chemsdine Talbi (Sunderland)

Soufiane Rahimi (Al Ain)

Ayoub El Kaabi (Olympiacos)

Brahim Diaz (Real Madrid)

Yassine Gessime (Strasbourg)

Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt)

Selecționer: Mohamed Wahbi

Scoția

Portari

Angus Gunn (Nottingham Forest)

Craig Gordon (Heart of Midlothian)

Liam Kelly (Rangers)

Fundași

Aaron Hickey (Brentford)

Nathan Patterson (Everton)

Andy Robertson (Liverpool)

Kieran Tierney (Celtic)

Grant Hanley (Hibernian)

Jack Hendry (Al-Ettifaq)

John Souttar (Rangers)

Scott McKenna (Dinamo Zagreb)

Dom Hyam (Wrexham)

Anthony Ralston (Celtic)

Mijlocași

Scott McTominay (Napoli)

John McGinn (Aston Villa)

Billy Gilmour (Napoli)

Ryan Christie (Bournemouth)

Lewis Ferguson (Bologna)

Kenny McLean (Norwich City)

Ben Gannon-Doak (Bournemouth)

Findlay Curtis (Rangers)

Atacanți

Che Adams (Torino)

Lyndon Dykes (Birmingham City)

Lawrence Shankland (Hearts)

George Hirst (Ipswich Town)

Ross Stewart (Southampton)

Selecționer: Steve Clarke

GRUPA D

Australia

Portari

Patrick Beach (Melbourne City)

Paul Izzo (Randers FC)

Mathew Ryan (Levante UD)

Fundași

Aziz Behich (Melbourne City)

Jordan Bos (Feyenoord)

Cameron Burgess (Swansea City)

Alessandro Circati (Parma)

Milos Degenek (APOEL)

Jason Geria (Albirex Niigata)

Lucas Herrington (Colorado Rapids)

Jacob Italiano (Grazer AK)

Harry Souttar (Leicester City)

Kai Trewin (New York City FC)

Mijlocași

Cameron Devlin (Hearts)

Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)

Jackson Irvine (St. Pauli)

Connor Metcalfe (St. Pauli)

Aiden O’Neill (New York City FC)

Paul Okon-Engstler (Sydney FC)

Atacanți

Nestory Irankunda (Watford)

Mathew Leckie (Melbourne City)

Awer Mabil (CD Castellón)

Mohamed Toure (Norwich City)

Nishan Velupillay (Melbourne Victory)

Cristian Volpato (Sassuolo)

Tete Yengi (Machida Zelvia)

Selecționer: Tony Popovic

Paraguay

Lotul urmează să fie anunțat (TBC).

Statele Unite ale Americii

Portari

Chris Brady (Chicago Fire)

Matt Freese (New York City FC)

Matt Turner (New England Revolution)

Fundași

Max Arfsten (Columbus Crew)

Sergiño Dest (PSV Eindhoven)

Alex Freeman (Villarreal)

Mark McKenzie (Toulouse)

Tim Ream (Charlotte FC)

Chris Richards (Crystal Palace)

Antonee Robinson (Fulham)

Miles Robinson (FC Cincinnati)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Auston Trusty (Celtic)

Mijlocași

Tyler Adams (Bournemouth)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Weston McKennie (Juventus)

Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Mijlocași ofensivi / Extremi

Brenden Aaronson (Leeds United)

Christian Pulisic (AC Milan)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Tim Weah (Marseille)

Alejandro Zendejas (Club América)

Atacanți

Folarin Balogun (AS Monaco)

Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)

Haji Wright (Coventry City)

Selecționer: Mauricio Pochettino

Turcia

Lotul urmează să fie anunțat (TBC).

GRUPA E

Coasta de Fildeș

Portari

Yahia Fofana (Rizespor)

Mohamed Koné (Charleroi)

Alban Lafont (Panathinaikos)

Fundași

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)

Clément Akpa (Auxerre)

Ousmane Diomande (Sporting CP)

Guela Doué (Strasbourg)

Ghislain Konan (Gil Vicente)

Odilon Kossounou (Atalanta)

Evan Ndicka (AS Roma)

Wilfried Singo (Galatasaray)

Mijlocași

Seko Fofana (FC Porto)

Parfait Guiagon (Charleroi)

Franck Kessié (Al Ahli)

Christ Inao Oulaï (Trabzonspor)

Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest)

Jean Michaël Seri (NK Maribor)

Atacanți

Simon Adingra (AS Monaco)

Ange-Yoan Bonny (Inter Milano)

Amad Diallo (Manchester United)

Oumar Diakité (Cercle Brugge)

Yan Diomande (RB Leipzig)

Evann Guessand (Aston Villa)

Nicolas Pépé (Villarreal)

Bazoumana Touré (Hoffenheim)

Elye Wahi (Nice)

Selecționer: Emerse Faé

Curaçao

Portari

Eloy Room (Miami FC)

Tyrick Bodak (Telstar)

Trevor Doornbusch (VVV Venlo)

Fundași

Riechedly Bazoer (Konyaspor)

Joshua Brenet (Kayserispor)

Roshon van Eijma (RKC Waalwijk)

Sherel Floranus (PEC Zwolle)

Deveron Fonville (NEC Nijmegen)

Jurien Gaari (Abha)

Armando Obispo (PSV Eindhoven)

Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Mijlocași

Juninho Bacuna (Volendam)

Leandro Bacuna (Iğdır FK)

Livano Comenencia (Zurich)

Kevin Felida (Den Bosch)

Ar'jany Martha (Rotherham United)

Tyrese Noslin (Telstar)

Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)

Atacanți

Jeremy Antonisse (Kifisia)

Tahith Chong (Sheffield United)

Kenji Gorré (Maccabi Haifa)

Sontje Hansen (Middlesbrough)

Gervane Kastaneer (Terengganu)

Brandley Kuwas (Volendam)

Jurgen Locadia (Miami FC)

Jearl Margaritha (Beveren)

Selecționer: Dick Advocaat

Ecuador

Lotul urmează să fie anunțat (TBC).

Germania

Portari

Manuel Neuer (Bayern Munchen)

Oliver Baumann (Hoffenheim)

Alexander Nübel (Stuttgart)

Fundași

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Joshua Kimmich (Bayern Munchen)

Jonathan Tah (Bayern Munchen)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

David Raum (RB Leipzig)

Malick Thiaw (Newcastle United)

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

Mijlocași

Florian Wirtz (Liverpool)

Jamal Musiala (Bayern Munchen)

Leon Goretzka (Bayern Munchen)

Alexander Pavlovic (Bayern Munchen)

Pascal Groß (Borussia Dortmund)

Angelo Stiller (Stuttgart)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Nadiem Amiri (Mainz)

Atacanți

Kai Havertz (Arsenal)

Leroy Sané (Galatasaray)

Deniz Undav (Stuttgart)

Jamie Leweling (Stuttgart)

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Nick Woltemade (Newcastle United)

Lennart Karl (Bayern Munchen)

Japonia

Portari

Zion Suzuki (Parma)

Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima)

Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Fundași

Yūto Nagatomo (FC Tokyo)

Shogo Taniguchi (Sint-Truiden)

Ko Itakura (Ajax)

Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)

Takehiro Tomiyasu (Ajax)

Hiroki Ito (Bayern Munchen)

Ayumu Seko (Le Havre)

Yukinari Sugawara (Werder Bremen)

Mijlocași

Junnosuke Suzuki (Copenhaga)

Wataru Endo (Liverpool)

Junya Ito (Genk)

Daichi Kamada (Crystal Palace)

Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)

Ao Tanaka (Leeds United)

Keito Nakamura (Reims)

Kaishu Sano (Mainz)

Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Yuito Suzuki (Freiburg)

Atacanți

Koki Ogawa (NEC Nijmegen)

Daizen Maeda (Celtic)

Ayase Ueda (Feyenoord)

Kento Shiogai (VfL Wolfsburg)

Keisuke Goto (Sint-Truiden)

Selecționer: Hajime Moriyasu

Olanda

Portari

Mark Flekken (Bayer Leverkusen)

Robin Roefs (Sunderland)

Bart Verbruggen (Brighton)

Fundași

Nathan Aké (Manchester City)

Denzel Dumfries (Inter Milano)

Jorrel Hato (Chelsea)

Jurriën Timber (Arsenal)

Jan Paul van Hecke (Brighton)

Micky van de Ven (Tottenham)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Mijlocași

Frenkie de Jong (Barcelona)

Marten de Roon (Atalanta)

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Teun Koopmeiners (Juventus)

Tijjani Reijnders (Manchester City)

Guus Til (PSV Eindhoven)

Quinten Timber (Marseille)

Mats Wieffer (Brighton)

Atacanți

Brian Brobbey (Sunderland)

Memphis Depay (Corinthians)

Cody Gakpo (Liverpool)

Justin Kluivert (Bournemouth)

Noa Lang (Galatasaray)

Donyell Malen (AS Roma)

Crysencio Summerville (West Ham United)

Wout Weghorst (Ajax)

Selecționer: Ronald Koeman

Suedia

Portari

Viktor Johansson (Stoke City)

Kristoffer Nordfeldt (AIK)

Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Fundași

Hjalmar Ekdal (Burnley)

Gabriel Gudmundsson (Leeds United)

Isak Hien (Atalanta)

Emil Holm (Juventus)

Gustaf Lagerbielke (Braga)

Victor Lindelöf (Aston Villa)

Erik Smith (St. Pauli)

Carl Starfelt (Celta Vigo)

Elliot Stroud (Mjällby)

Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Mijlocași

Taha Ali (Malmö)

Yasin Ayari (Brighton)

Lucas Bergvall (Tottenham)

Jesper Karlström (Udinese)

Ken Sema (Pafos)

Mattias Svanberg (Wolfsburg)

Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

Atacanți

Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel)

Anthony Elanga (Newcastle United)

Viktor Gyökeres (Arsenal)

Alexander Isak (Liverpool)

Gustaf Nilsson (Club Brugge)

Benjamin Nygren (Celtic)

Selecționer: Graham Potter

Tunisia

Portari

Aymen Dahmen (CS Sfaxien)

Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel)

Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)

Fundași

Montassar Talbi (Lorient)

Dylan Bronn (Servette)

Omar Rekik (Maribor)

Yan Valery (Young Boys)

Ali Abdi (Nice)

Moutaz Neffati (IFK Norrköping)

Raed Chikhaoui (US Monastir)

Adam Arous (Kasımpaşa)

Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis)

Mijlocași

Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)

Hannibal Mejbri (Burnley)

Anis Ben Slimane (Norwich City)

Hadj Mahmoud (Lugano)

Rani Khedira (Union Berlin)

Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Atacanți

Elias Achouri (Copenhaga)

Ismaël Gharbi (Augsburg)

Elias Saad (Hannover 96)

Sebastian Tounekti (Celtic)

Firas Chaouat (Club Africain)

Khalil Ayari (Paris Saint-Germain)

Hazem Mastouri (Dynamo Mahacikala)

Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps)

Selecționer: Sabri Lamouchi

GRUPA G

Belgia

Portari

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Senne Lammens (Manchester United)

Mike Penders (Chelsea)

Fundași

Timothy Castagne (Fulham)

Zeno Debast (Sporting CP)

Maxim De Cuyper (Brighton)

Koni De Winter (AC Milan)

Brandon Mechele (Club Brugge)

Thomas Meunier (Lille)

Nathan Ngoy (Lille)

Joaquin Seys (Club Brugge)

Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Mijlocași

Kevin De Bruyne (Napoli)

Amadou Onana (Aston Villa)

Nicolas Raskin (Rangers)

Youri Tielemans (Aston Villa)

Hans Vanaken (Club Brugge)

Axel Witsel (Girona)

Atacanți

Charles De Ketelaere (Atalanta)

Jérémy Doku (Manchester City)

Matias Fernandez-Pardo (Lille)

Romelu Lukaku (Napoli)

Dodi Lukebakio (Benfica)

Diego Moreira (Strasbourg)

Alexis Saelemaekers (AC Milan)

Leandro Trossard (Arsenal)

Selecționer: Rudi Garcia

Grupa L

CROAȚIA

Portari:
Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhaga), Ivor Pandur (Hull City)

Fundași:
Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern Munchen), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (Hamburg)

Mijlocași:
Luka Modrić (AC Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter Milano), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Atacanți:
Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas), Igor Matanović (Freiburg)

Selecționer: Zlatko Dalić

ANGLIA

Portari:
Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Fundași:
Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Mijlocași:
Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Atacanți:
Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munchen), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, împrumutat de la Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)

Selecționer: Thomas Tuchel

PANAMA

Portari:
Orlando Mosquera (Al Fayha), Luis Mejía (Nacional), César Samudio (Marathón)

Fundași:
César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Pari Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Mijlocași:
Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azarias Londoño (Universidad Católica)

Atacanți:
Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Saprissa)

Selecționer: Thomas Christiansen

Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
