Alertă ANM! Cod portocaliu de caniculă în mai multe județe din România. Unde se vor înregistra temperaturi de 38 de grade

Judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află sâmbătă sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade.

Publicat: Sambata, 16 August 2025, 12:36 | Actualizat Sambata, 16 August 2025, 13:51
Tot sâmbătă, mai multe regiuni, sun vizate de avertizări cod galben de caniculă. Duminică, sunt prognozate ploi şi vijelii În Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi la munte.

O avertizare cod portocaliu este valabilă în 16 august, în intervalul orar 12 – 21, în judeţele judeţele Bihor, Arad, Timiş, unde sunt anunţate val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat.

”Sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, unde disconfortul termic va fi accentuat şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade”, anunţă ANM.

În acelaşi interval este valabilă o avertizare cod galben, fiind anunţate val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei.

”Sâmbătă (16 august), valul de căldură se va menţine în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei, unde va fi caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul ţării”, transmit meteorologii.

Duminică, în intervalul orar 13:00 – 17 august ora 21:00, va fi in vigoare o atenţionmare cod galben de instabilitate atmosferică, în Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi în cea mai mare parte a zonei montane.

”Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40...50 l/mp”, precizează ANM.

Astfel de fenomene vor fi pe arii mai restrânse şi în Banat, Crişana şi în zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei, potrivit news.ro.

