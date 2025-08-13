Zile caniculare în toată România! Meteorologii au emis cod galben, iar temperaturile ajung și la 37 de grade

Antena Căutare
Meteorologii au emis avertizări cod galben de caniculă, pentru zilele de miercuri şi joi, valabile în mai multe zone ale ţării, unde temparaturile ajung la 37 de grade.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 11:53 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 12:38
În Bucureşti va fi cald, dar nu au fost emise avertizări de caniculă.

Potrivit ANM, miercuri, între 12 şi 21, este cod galben de caniculă în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.

”Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, anunţă meteorologii.

Joi, în acelaşi interval orar, este cod galben în Maramureş, Crişana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei.

”Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, arată ANM.

Până spre sfârşitul săptămânii va mai fi caniculă şi disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice şi sud-vestice.

Miercuri, până la ora 21.00, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade.

Joi, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 34 de grade.

Meteorologii precizează că nu a fost necesară emiterea unei avertizări pentru Capitală.

Cum va fi vremea în săptămâna 11-18 august 2025

La începutul săptămânii, canicula va pune stăpânire pe sud-vestul și sudul României. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă disconfort termic accentuat.

Maximele vor varia între 24-25°C în nordul Moldovei și 39°C în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar minimele vor fi cuprinse între 9 și 22°C, mai scăzute în depresiunile intramontane.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în nord-est, la munte și în zona subcarpatică din sud, unde izolat vor apărea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în vest, est și sud-est, potrivit observatornews.ro.

Pe ansamblu, valorile termice vor fi peste cele normale pentru această perioadă în toată țara, cu abateri pozitive mai pronunțate în vest. Precipitațiile vor fi deficitare la nivel național.

