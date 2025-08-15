Prognoza meteo la mare în septembrie 2025. Va fi sau nu vreme de plajă în prima lună de toamnă

Antena Căutare
Află cum va fi vremea la mare în septembrie 2025: temperaturi, apă, soare și șanse de plajă. Vezi prognoza completă pentru litoralul românesc în prima lună de toamnă.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 August 2025, 14:39 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 17:58
Prognoza completă pentru litoralul românesc în prima lună de toamnă

Vremea la mare septembrie 2025 este un subiect de interes pentru toți cei care nu au reușit să-și programeze concediul în plin sezon estival. Dacă iulie și august sunt considerate luni de vârf pentru turismul pe litoralul românesc, septembrie aduce o altă atmosferă: plaje mai libere, prețuri mai mici și, de multe ori, zile calde perfecte pentru relaxare. Iată cum va fi, concret, vremea în prima lună de toamnă în stațiunile de la Marea Neagră.

Cum va fi vremea la mare în septembrie 2025 la începutul lunii

Potrivit estimărilor meteorologice sezoniere, vremea la mare în septembrie 2025 se anunță blândă în prima jumătate a lunii. Temperaturile maxime ar putea atinge valori de 24 - 27°C în primele zece zile, cu nopți plăcute de 17 - 19°C, arată accuweather.com. Aceste condiții sunt ideale pentru plajă, mai ales pentru cei care preferă să evite arșița verii.

Citește și: Litoralul pentru toți 2025. Tot ce trebuie să știi despre ediția de toamnă a programului

Articolul continuă după reclamă

Apa mării, încălzită în lunile anterioare, ar putea avea temperaturi cuprinse între 22 și 24°C la început de septembrie, ceea ce înseamnă că înotul rămâne o opțiune. În anii anteriori, turiștii au raportat chiar și zile extrem de plăcute chiar și la mijlocul lunii septembrie, mai ales în zonele sudice precum Vama Veche sau 2 Mai.

Prognoza meteo săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice și sud-vestice, potrivit meteoromania.ro.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în zonele montane, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Prognoza meteo săptămâna 08.09.2025 – 15 .09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice și sudice.

Cantitățile de precpitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

Cum se schimbă vremea în a doua jumătate a lunii septembrie 2025

Deși prima parte a lunii este promițătoare, în a doua jumătate a lui septembrie vremea devine mai instabilă. Fronturile atmosferice reci pot aduce ploi scurte, intensificări ale vântului și scăderi treptate de temperatură. Maximele ar putea coborî spre 20 - 22°C, iar nopțile spre 14 - 16°C. În aceste condiții, plaja nu mai este întotdeauna posibilă, însă plimbările pe faleză și excursiile în împrejurimi rămân activități plăcute.

Această tranziție spre toamnă face ca vremea la mare septembrie 2025 să fie imprevizibilă în a doua jumătate, motiv pentru care este recomandat să urmăriți prognoza zilnică dacă planificați un sejur mai târziu în lună.

Citește și: Hotelierii de pe litoral se plâng că românii lasă prăpăd după ei! Cum rămân camerele în urma turiștilor

Recomandări pentru un sejur reușit în septembrie 2025

Vremea la mare septembrie 2025 promite zile senine, temperaturi blânde și un litoral mult mai liniștit decât în plin sezon estival.

  • Rezervați cazarea în prima jumătate a lunii pentru a prinde zilele cele mai calde.
  • Urmăriți prognoza meteo cu 2 - 3 zile înainte de plecare.
  • Luați atât haine de plajă, cât și o jachetă subțire pentru serile mai răcoroase.
  • Explorați împrejurimile: cetăți, porturi, rezervații naturale.
