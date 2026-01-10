Alertă meteo de ger extrem în întreaga țară! Temperaturile scad până la -20 grade. Cât timp este valabilă atenționarea

Cod galben de ger în România! Temperaturile scad brusc, urmează nopți cu frig extrem și zile cu temperaturi extrem de scăzute. Meteorologii avertizează asupra unui episod meteo sever.

Cod galben de ger în România: frig extrem, nopți cu temperaturi negative și dimineți aspre. ANM avertizează asupra unui val de frig sever care pune la încercare întreaga țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o alertă meteo de ger și vreme deosebit de rece, care va afecta mare parte din România în următoarele zile. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea semnificativ, iar iarna își intră pe deplin în drepturi, cu ger persistent, precipitații sub formă de ninsoare, intensificări ale vântului și risc de polei.

România, sub cod galben de ger, ninsori și viscol. Cât timp este valabilă atenționarea meteo

ANM a emis o avertizare severă care vizeză vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, intensificări ale vântului. Aceasta este valabilă de sâmbătă, 10 ianuarie, ora 10 până marți, 13 ianuarie, ora 10, potrivit meteoromania.ro.

Sâmbătă (10 ianuarie), vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi temperaturi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori termice în jurul a -10 grade.

Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

Sâmbătă și duminică (10 și 11 ianuarie) temporar vor fi precipitații pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, iar duminică în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h în zonele joase și de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută”, anunță meteorologii.

De asemenea, în intervalul 10 ianuarie, ora 20:00 - 12 ianuarie, ora 10:00, a fost emis cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și local ger. Zone afectate sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și cele de munte.

În intervalul menționat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -10 și -2 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.