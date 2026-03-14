Survivor, 14 martie 2026. Cine a câștigat imunitatea în săptămâna 10. Ce probă au primit triburile

În ediția din 14 martie 2026 a emisiunii Survivor, cele două triburi s-au întâlnit pentru o confruntare importantă: jocul pentru imunitate. Și de data aceasta, Adi Vasile a pregătit concurenților o probă extrem de dificilă, menită să testeze din plin nu doar forța fizică, ci și forța psihică și eficiența triburilor.

Vă reamintim faptul că, în ediția precedentă a emisiunii Survivor, Războinicii au câștigat o recompensă savuroasă. Totuși, victoria acestora i-a ambiționat din plin pe cei din tribul Faimoșilor, care s-au întâlnit și au „pus țara la cale”, pregătind o strategie pentru jocul de imunitate.

Triburile s-au întâlnit în ediția din 14 martie 2026 la jocul de Imunitate, iar Adi Vasile a explicat tuturor regulile probei.

„Ne aflăm în fața unui moment important: jocul de imunitate! Joc la finalul căreuia direcția unui trib se poate schimba aproape complet. Astăzi, traseul pe care vă veți lupta arată cam așa. Încă de la începutul traseului veți intra pe o bârnă, unde vă veți și încrucișa. Veți continua pe partea opusă, trecând de două obstacole, până la o nouă bârnă, la fel de instabilă, mergând mai departe, la următorul obstacol, acolo unde vă veți întoarce la partea de unde ați plecat inițial. Încă un obstacol și la masa finală aveți trei săculeți. Acești trei săculeți trebuie să îi aruncați și ei trebuie să rămână pe acea plăcuță instabilă din fața voastră. Singura regulă este că doi săculeți trebuie să fie pe o plăcuță, iar celălalt pe cealaltă plăcuță. Acela dintre voi care face primul acest lucru primește un punct. Astăzi, pentru imunitate, pentru siguranță și putere, vă luptați până la 10”, a fost anunțul făcut de Adi Vasile, la jocul pentru imunitate din ediția din 14 martie 2026 a emisiunii Survivor.

Triburile s-au reunit și și-au stabilit strategiile pentru această confruntare. Fiecare decizie a fost dezbătută și analizată atent, căci o asemenea miză cere o strategie minuțioasă și extrem de bine pusă la punct.

Primul traseu s-a jucat între Ceanu și CAV, iar primul punct a mers la Faimoși! Acest lucru a ridicat din plin moralul tribului, care a putut afla de la Ceanu detalii importante despre traseu.

A doua repriză s-a jucat între Olga și Loredana. Și de data aceasta, punctul a mers tot la Faimoși. Lucian și Marian s-au întrecut și ei, iar punctul a mers tot la tribul roșu. Al patrulea traseu a fost cel jucat de Andreea și Bianca, terminat tot cu un punct Faimoși!

În timp ce Faimoșii jubilau, Războinicii începeau să resimtă panica și deznădejdea.

Aris l-a înfruntat pe Alberto, iar punctul a mers tot la tribul roșu. La final, scorul a fost de 10 la 1, pentru Faimoși, o victorie detașată.

„I-am umilit!”, a fost reacția lui Gabi Tamaș după victoria clară.

