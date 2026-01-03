Alerte meteo de vreme severă. Cod galben de viscol și ninsori în 16 județe. Atenționările ANM până pe 5 ianuarie

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că în următoarea perioadă sunt așteptate fenomene precum: ninsori, vânt, polei, în cea mai mare parte a țării. În Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei și în Carpații Meridionali și Occidentali a fost emis un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.

ANM a emis o informare meteorologică de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte în intervalul: 03 ianuarie 2026, ora 10:00 – 05 ianuarie, ora 20:00, potrivit meteoromania.ro.

Informare meteo pentru toată țara

„Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10...30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20...50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm. Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.

ANM a mai precizat că, până vineri (9 ianuarie), temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

Cod galben de viscol în Carpații Orientali. Cod galben de vânt pe litoral

03 ianuarie, ora 10:00 – 03 ianuarie, ora 22:00 viscol în Carpații Orientali, intensificări ale vântului pe litoral

„Local în Carpații Orientali, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h. Temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută. Perioade cu intensificări ale vântului vor fi și pe litoral, cu viteze de 50...60 km/h”

Cod galben de ninsoare în Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei și în Carpații Meridionali și Occidentali

De asemenea, a fost emis un cod galben de ninsoare, valabil în intervelul:03 ianuarie, ora 22:00 – 05 ianuarie, ora 20:00.

„În intervalul menționat, în Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei și în Carpații Meridionali și Occidentali vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 30...50 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 30...40 cm, iar în zonele joase de relief, de 10...25 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită”, au precizat meteorologii.

Judeţele avertizate sunt: Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Alba, Cluj (sud-vest), Sălaj (sud-vest şi centru), Bihor (sud, sud-est, centru), Arad (est şi centru), Sibiu (sud), Braşov (sud), Argeş (nord), Dâmboviţa (nord) şi Prahova (nord).