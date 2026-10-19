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Cod Portocaliu de vreme rea! Meteorologii ANM anunță ploi și vijelii puternice în mai multe zone din țară

Conform Știripesurse, meteorologii ANM au emis avertizare Cod Portocaliu de vreme rea în mai multe regiuni din țară.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 08:39 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 08:39
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni dimineaţa, o avertizare Cod Portocaliu de vânt puternic | Shutterstock
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Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni dimineaţa, o avertizare Cod Portocaliu de vânt puternic, valabilă în județele Botoșani și Iași, până la 10:00. Totodată, conform știripesurse.ro, avertizarea de Cod Galben de ploi este valabilă pentru mai multe județe din țară.

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Ce zone sunt afectate de vremea rea

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Codul Portocaliu de vânt puternic și ploi emis de ANM este valabil în Botoșani (Flămânzi, Frumuşica) și Iași (Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinţi, Cepleniţa, Todireşti, Balş). În aceste zone se vor semnala intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70-80 km/h. Avertizările ANM sunt valabile pentru maximum 6 ore de la ora emisă.

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Codul Galben de ploi este valabil pentru județele Iași (Ciurea, Scânteia, Bârnova, Grajduri, Șcheia) și Vaslui (Tăcuta), unde se vor semnala acumulări de apă până la 20-30 l/mp.

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Cod Portocaliu de vânt este valabil pentru Botoșani (Flămânzi, Frumușica) și Iași (Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Ceplenița, Todirești, Balș), unde viteza la rafală ar putea ajunge la 70-80 km/h.

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femeie cu geacă de ploaie fotografiată printr-un parbriz plin de picături
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Cod Galben de vânt puternic în Suceava (zona de munte de peste 1800 m), unde viteza la rafală poate atinge 90-120 km/h.

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