Antena Căutare
Home News Vremea Cum va fi vremea până pe 17 noiembrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (20 octombrie-17 octombrie)

Cum va fi vremea până pe 17 noiembrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (20 octombrie-17 octombrie)

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo pentru următoarele 4 săptămâni, adică pentru perioada 20 octombire-17 noiembrie 2025. Descoperă cum va fi vremea în București și în țară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 12:25 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 18:05
Galerie
Descoperă cum va fi vremea în perioada 20 octombrie-17 octombrie 2025 | Profimedia/shutterstock

Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni și care este prognoza meteo pentru perioada 20 octombrie-17 noiembrie 2025 în țară și în București.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo detaliată, cu informații importante pentru români, indiferent de zona în care se află.

Cum va fi vremea până pe 17 noiembrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (20 octombrie-17 noiembrie 2025) în țară și în București

Meteorologii au transmis prognoza meteo detaliată pentru perioada următoare. Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea până pe 17 noiembrie 2025. Află în rândurile de mai jos ce anunță meteorologii pentru fiecare dintre zilele ce urmează atât pentru București, cât și pentru restul țării.

Articolul continuă după reclamă

Prognoza meteo pentru săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de nordvest a țării, apropiat de cel normal în vest și nord-vest, iar în rest va fi deficitar.

Prognoza meteo pentru săptămâna 27.10.2025 – 3.11.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo pentru săptămâna 3.11.2025 – 10.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar, local, în sudul, sud-vestul și estul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Prognoza meteo pentru săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

colaj foto cu frunze de toamna si harta tarii si termometru

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor.

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: “Rămân lângă oile mele” Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti a surprins din nou pe toată lumea: &#8220;Rămân lângă oile mele&#8221;
Observatornews.ro Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Vremea se răcește brusc în țară. Ce anunț a făcut șefa ANM: „Valori negative, de la -3 până la -4 grade”
Vremea se răcește brusc în țară. Ce anunț a făcut șefa ANM: „Valori negative, de la -3 până la -4 grade”
Horoscopul săptămânii 20 octombrie – 26 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 20 octombrie – 26 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Un val de aer polar lovește România. Vremea se răcește brusc, iar temperaturile pot ajunge și la -1 grad. Ce anunță meteorologii
Un val de aer polar lovește România. Vremea se răcește brusc, iar temperaturile pot ajunge și la -1 grad. Ce...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
„M-aș pensiona la 100 de ani”. Tudorel Toader, tăios la adresa magistraților. Ce spune alt fost judecător CCR
„M-aș pensiona la 100 de ani”. Tudorel Toader, tăios la adresa magistraților. Ce spune... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Burek cu carne. Cum prepari acasă cel mai popular street food din Balcani
Burek cu carne. Cum prepari acasă cel mai popular street food din Balcani HelloTaste.ro
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 21 octombrie 2025. Capricornii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 octombrie 2025. Capricornii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Noi tensiuni între Selena Gomez și Hailey Bieber: Poate să spună ce vrea ea. Rivalitatea dintre cele două s-a reaprins
Noi tensiuni între Selena Gomez și Hailey Bieber: Poate să spună ce vrea ea. Rivalitatea dintre cele două s-a... Kudika
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului de bloc și ale furnizorului
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
5 rețete ușoare, perfecte pentru copilul tău. Sunt gata în 15 minute
5 rețete ușoare, perfecte pentru copilul tău. Sunt gata în 15 minute HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
ANM a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice. A fost ger năprasnic într-o zonă din România
ANM a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice. A fost ger... Gandul
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Victoria Beckham a vorbit deschis despre lupta cu tulburările alimentare: „M-a urmărit toată viața”
Victoria Beckham a vorbit deschis despre lupta cu tulburările alimentare: „M-a urmărit toată viața” ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Risotto cu orez negru și parmezan. Un preparat rafinat și elegant pentru o cină specială
Risotto cu orez negru și parmezan. Un preparat rafinat și elegant pentru o cină specială Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x