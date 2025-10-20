Cum va fi vremea până pe 17 noiembrie 2025. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni (20 octombrie-17 octombrie)

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo pentru următoarele 4 săptămâni, adică pentru perioada 20 octombire-17 noiembrie 2025. Descoperă cum va fi vremea în București și în țară.

Prognoza meteo pentru săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de nordvest a țării, apropiat de cel normal în vest și nord-vest, iar în rest va fi deficitar.

Prognoza meteo pentru săptămâna 27.10.2025 – 3.11.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo pentru săptămâna 3.11.2025 – 10.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar, local, în sudul, sud-vestul și estul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Prognoza meteo pentru săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor.