Codul portocaliu, prelungit pentru București și Ilfov! Alte județe, sub Cod galben. Cum va fi vremea pe 18 și 19 februarie 2026

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit Codul portocaliu pentru București și Ilfov, dar și pentru alte județe din țară. În alte regiuni este Cod galben. Ce anunță meteorologii pentru pentru 18 și 19 februarie 2026.

ANM a anunțat cod roșu de ninsoare abundentă în județul Ilfov și în Capitală, iar mesajele RO-ALERT au anunțat în dimineața zilei de 18 februarie 2026, la ora 4:00, că locuitorii sunt sfătuiți să evite deplasările cu autoturismele. Mai mult decât atât, cei de la Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) au sfătuit locuitorii din București și Ilfov să rămână în case.

Ulterior, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit Codul portocaliu pentru București și Ilfov, dar și pentru alte județe. Află ce anunță meteorologii pentru pentru 18 și 19 februarie 2026.

Astfel, în județul Ilfov și în municipiul București va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm, avertizarea fiind valabilă până pe 18 februarie 2026, la ora 18:00. Sunt așteptate fenomene precum ninsori și strat consistent de zăpadă.

În județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent, cu grosimi în general de 20...25 cm (echivalent în apă de 20...25 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60...80 km/h, temporar va fi viscol puternic, zăpada troienită și vizibilitatea sub 50 m. Codul portocaliu din aceste județe este valabil pâmnă pe 18 februarie 2026, ora 18:00.

Ce anunță meteorologii pentru pentru 18 și 19 februarie 2026. Cum va fi vremea în țară

Până pe 19 februarie 2026, la ora 10:00, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 1 grad.

În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70...90 km/h, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută. Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în medie de 10...20 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp și local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului.

În jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, unde este Cod galben până pe 18 februarie 2026, la ora 18:00, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70...90 km/h.

Tot până la ora 18:00 a zilei de 18 februarie 2026, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY.
Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor.
Citește și
