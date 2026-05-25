Cum va fi vremea până pe 22 iunie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru 25 mai-22 iunie 2026

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 Mai 2026, 15:25 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 19:02
Descoperă cum va fi vremea în următoarele săptămâni, potrivit ANM | sursa foto: Profimedia/shutterstock
Meteorologii au anunțat prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Descoperă în rândurile de mai jos cum va fi vremea și la ce trebuie să ne așteptăm în perioada 25 mai - 22 iunie 2026 în toate regiunile și în București.

Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au realizat o prognoza meteo extinsă pe 4 săptămâni, valabilă pentru perioada 25 mai-22 iunie 2026. Află în rândurile de mai jos cum va fi vremea în perioada următoare în București, dar și în celelalte zone ale țării și descoperă câte grade se vor înregistra în fiecare zonă.

Prognoza meteo pentru săptămâna 25 mai 2026 – 1 iunie 2026

Temperaturile se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice.

Astfel, în general, temperaturile maxime se vor situa între 26 și 31 de grade Celsius până pe 27, respectiv 28 mai 2026, iar temperaturile minime se vor situa între 14-16 grade Celsius.

Pe 28 și 29 mai e posibilă o răcire semnificativă, cu temperaturi de cel mult 25 de grade Celsius, dar ulterior vremea se va încălzi.

Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane.

Prognoza meteo pentru săptămâna 1 iunie 2026 – 8 iunie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo pentru săptămâna 8 iunie 2026 – 15 iunie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Prognoza meteo pentru săptămâna 15 iunie 2026 – 22 iunie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Cum va fi vremea la munte în intervalul 25 mai - 8 iunie 2026

La munte, temperaturile vor fi în creștere, de la o medie regională a temperaturilor maxime de 16 grade spre 18 grade (miercuri, 27 mai 2026) și vor caracteriza local o vreme caldă.
Minimele termice, până pe 27 mai, vor crește ușor de la o medie de 7...8 grade, la 10 grade.
Din data de 28 mai 2026, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 13 grade, iar cele nocturne la 3 grade, valori ce se vor menține în general și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până pe 31 mai, iar apoi (până pe 7 iunie) vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a
16 grade, iar a minimelor va fi de 8 grade. Temporar vor mai fi ploi de scurtă durată.

