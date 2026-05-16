Cod portocaliu de ploi torențiale! Ce zone sunt vizate de vremea rea. Meteorologii au emis și o avertizare de grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă pentru România. Cinci județe se află sub cod portocaliu e ploi torențiale, în timp ce alte 20 de județe sunt sub cod galben de grindină, descărcări electrice și precipitații.

Vremea se schimbă drastic în țară începând de astăzi, 16 mai 2026. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat un cod portocaliu și un cod galben de averse torențiale pentru mai multe zone ale țării.

„Vremea va fi în general instabilă în a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte, iar duminică (17 mai) în sud-est și vest. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20 - 50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.

Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40 - 60 km/h). Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.”, se arată pe site-ul ANM.

Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii

Începând de astăzi, 16 mai 2026, ora 12:00, mai multe județe se află sub cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Avertizarea meteorologilor este valabilă până duminică, 17 mai 2026, ora 10:00.

„În sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25 - 40 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h și izolat vor fi vijelii”, au mai anunțat meteorologii.

Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ

De asemenea, cinci județe se află sub cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ până mâine, 17 mai 2026, ora 10:00.

„În județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și zona de munte a județelor Gorj și Prahova vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 40 - 60 l/mp și izolat de 70 l/mp.”, au mai adăugat specialiștii, conform sursei citate mai sus.