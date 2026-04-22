Vremea de 1 mai pentru fiecare regiune a țării. Prognoza meteo în următoarele săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarea perioadă. Vezi cum va fi vremea până pe 3 mai 2026.

Prognoza meteo a fost emisă pentru următoarea perioadă, până pe 3 mai 2026. Specialiștii anunță răciri în mai multe zone ale țării. Temperaturile vor fi mult mai joase decât normalul acestei date.

Prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 20 aprilie – 3 mai indică o perioadă cu variații importante de temperatură, începând cu o răcire accentuată, urmată de o încălzire treptată spre finalul lunii.

Vremea de 1 mai pentru fiecare regiune a țării

La începutul intervalului, vremea se răcește în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime scad sub valorile normale pentru această perioadă, iar nopțile devin reci, pe alocuri chiar cu valori apropiate de 0 grade și condiții de brumă, în special în zonele depresionare și deluroase. În Transilvania, Maramureș și Moldova, maximele ajung frecvent la 10–12 grade în zilele cele mai reci, iar minimele coboară spre 0 grade sau chiar sub acest prag.

În sud și sud-est, inclusiv în Muntenia și Dobrogea, debutul intervalului aduce inițial temperaturi mai blânde, însă răcirea se resimte rapid în zilele de 21 și 22 aprilie, când maximele scad la aproximativ 12–14 grade. Nopțile devin și aici mai reci, cu minime de 2–6 grade.

După data de 23 aprilie, vremea începe să se încălzească ușor, însă cu fluctuații de la o zi la alta. În majoritatea regiunilor, maximele se vor situa între 14 și 18 grade, iar minimele între 2 și 6 grade. Spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, tendința de încălzire devine mai evidentă, temperaturile maxime apropiindu-se de 20 de grade în aproape toată țara, iar cele minime urcând spre 6–8 grade, arată acest site.

Cum va fi vremea la munte

În zona de vest, în Banat și Crișana, evoluția este similară: o răcire inițială, urmată de o revenire treptată a temperaturilor. Finalul intervalului aduce valori apropiate de normalul perioadei, cu maxime de aproximativ 20 de grade.

La munte, vremea va fi deosebit de rece în prima parte a intervalului, cu maxime de doar 2–4 grade și minime negative, care pot coborî până la -6 grade. Ulterior, temperaturile cresc treptat, însă rămân mai scăzute comparativ cu restul țării.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi prezente la începutul intervalului, în special în zilele de 20–22 aprilie, când local se pot acumula cantități mai însemnate de apă. La munte sunt așteptate și precipitații mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare. După o scurtă perioadă mai stabilă, ploile revin în majoritatea regiunilor după 27–28 aprilie.

În ansamblu, perioada următoare aduce o vreme schimbătoare, cu un debut rece și o încălzire treptată, dar și episoade de precipitații pe parcursul întregului interval.