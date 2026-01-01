Informare meteo de vânt, ninsoare, polei și lapoviță în întreaga ţară. Unde este anunțat cod galben de viscol

ANM a emis o informare meteo de vânt, lapoviță, ninsoare, polei în întreaga ţară până pe 3 ianuarie 2026. De asemenea meteorologii au emis şi o alertă cod galben de viscol la munte, până pe 2 ianuarie.

În perioada 01 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00 este valabilă o informare meteo care anunță în toată țara fenomene precum: cantități moderate de apă, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei.

Anul Nou a venit cu atenționări de vreme rea. Până când sunt valabile atenționările meteorologilor

„Aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și submontane și local se vor acumula cantități de apă de 20...30 l/mp. La munte va ninge și, în special în Munții Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15...25 cm. În Banat vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm. Pe alocuri se va forma polei. Vântul se va intensifica în Carpații Occidentali și Orientali, iar de vineri (2 ianuarie) și în Carpații Meridionali și va avea viteze de peste 70…80 km/h, viscolind ninsoarea. Totodată, până sâmbătă (3 ianuarie) local și temporar intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din vest, centru și est, cu viteze în general de 40...50 km/h”, se arată în informarea meteo, potrivit meteoromania.ro.

Alertă meteo: cod galben de visocol la munte

Meteorologii au mai precizat că până joi, 8 ianuarie, vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.

Pentru perioada 1 ianuarie, ora 23:00 – 2 ianuarie, ora 18:00 a fost emis un cod galben de intensificări ale vântului la munte.

Vântul va avea intensificări în Carpații Occidentali și Orientali, iar din dimineața de vineri și în Carpații Meridionali. Vor fi viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...100 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Meteorologii au mai precizat că în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza informarea.

