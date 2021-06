Next Star, 12 iunie 2021. Trupa de dans Mini District, spectacol complet pe scenă, după ce au stins luminile. Cum au dansat

Trupa de dans Mini District a făcut un show complet cu luminile stinse, iar Dorian Popa le-a zis că nu a mai văzut niciodată un astflel de moment pus în scenă la Next Star, de când este el jurat în emisiune. „Mini D-Strict ne numim. Prima dată am fost ca niște copii care am vrut să facem dans și apoi au fost selectați cei mai buni pentru a face o trupă să mergem la concursuri, la televiziuni”, au spus copiii.

Trupa de dans Mini District, show total pe scena Next Star 2021, după ce au stins luminile

Trupa de dans Mini District i-a uimit pe jurații Next Star cu o coregrafie așa cum nu s-a mai văzut până acum. Dorian Popa a și mărturisit că, de când este el jurat, nu a mai văzut pe scena emisiunii un spectacol atât de bine organizat, unde au fost folosite și lumini pe costumele membrilor. „Wow! cât de tare”, a exclamat Dorian Popa. „Aici în platou Next Star se întâmplă magie”, a mai spus el.

Membrii trupei de dans din Brăila au mărturisit că de costumele lor s-a ocupat o mămică care este pasionată și pricepută în acest domeniu.

„Din Brăila au venit mulți oameni talentați. Ați avut o așa implicare! Faptul că au investit bani în pasiunea lor. Se vede că-și doresc să facă performanță”, spune Loredana la finalul momentului.

Deși la începutul dansului, totul a părut a fi un show normal de street dans, mai târziu, copiii au stins luminile și au dansat doar cu propriile costume care au avut incorporate tuburi cu led.

Trupa de dans a primit 3 de DA din partea juraților. Dorian Popa a rămas impresionat după numărul spectaculos de coregrafie și dans al puștilor de la Mini District și a ținut să urce pe scenă, alături de ei: "Mânca-i-ar tata!", le-a spus artistul.

„Eu am crezut că sunteți holograme. Am crezut că sunt într-un film. Ați început stângaci, dar după a fost wow. Să nu mai lungim treaba, răspunsul meu este DA”, spune Ștefan Bănică.

„Ați demonstrat că sunteți big boys, iar în această seară voi spune DA”, a spus Loredana.

„Copii, ați fost foarte mișto. Nu am mai văzut niciodată. A fost unic. Ne-ați ridicat în picioare răspunsul meu este DA”, spune și Dorian Popa.

Sezonul 10 al emisiunii „Next Star”, de la Antena 1, aduce suprize de proporții mari

Talent show-ul Next Star, prezentat de Dan Negru, a revenit pe micile ecrane ale telespectatorilor, cu un nou sezon şi cu o nouă generaţie de copii talentaţi, dar și curajoşi.

În fiecare sâmbătă seara, Dan Negru va aduce în fața celor de acasă, dar și a juraților Loredana, Ștefan Bănică și Dorian Popa, unii dintre cei mai talentaţi copii ai României. Co-prezentator este Șerban Copoț care, pe parcursul show-ului, se va afla în culise, alături de micii concurenți și de părinții lor.

Potrivit regulmentului, cei care obțin maxim trei de DA și cei care obțin minim doi de DA din partea juriului, în fiecare ediție de calificare, au posibilitatea de a merge în Marea Finala. Dupa votul inițial acordat de juriu pentru fiecare concurent/grup care evolueaza, la finalul fiecarei ediții de calificare toți cei care au obtinut maxim 3 și minim 2 voturi de DA vor fi invitați pe scena pentru a fi anunțat câștigătorul care merge în Marea Finala.

De asemenea, concurenții rămași în competiție, care au obținut minimum 2 voturi de DA și maxim 3 voturi de DA din partea juriului și care nu au fost declarați câștigători ai ediției de calificare respective, vor intra la votul publicului pentru șansa de a concura în Finala de Popularitate.

